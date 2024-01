San Pedro | “Sigo con miedo porque él me amenazó de muerte”, afirmó la mujer a la que su concubino le pegó y prendió fuego su casa

Antonella, residente de la zona norte de la provincia de Misiones, específicamente en San Pedro, contó su historia de violencia doméstica que culminó con la destrucción del hogar en el que vivía.

Antonella – Red ciudadana

Antonella, de San Pedro, decidió denunciar a su concubino por violencia de género y por prender fuego a su casa. Los hechos ocurrieron el domingo, cerca de las 8:30 de la mañana, dejando a la familia sin hogar y sin pertenencias, incluyendo las posesiones de los tres hijos pequeños de Antonella.

Por otro lado, la mujer relató que los problemas con su concubino no eran nuevos, ya que él mostraba comportamientos violentos desde hace mucho tiempo. A pesar de haber sufrido abusos anteriormente, ella decidió dar un paso al frente y presentar una denuncia ante la policía. “Él siempre fue así, a veces estaba bien y a veces estaba mal, cuando se ponía muy mal, se ponía muy violento. Yo le aguanté un par de veces, él me pegaba y yo nunca hacía nada”, afirmó.

Antonella describió el incidente que llevó a la denuncia, narrando que durante una discusión, su concubino la golpeó brutalmente con una olla en la cabeza. “Tuvimos una discusión con mi concubino, entonces empezó a golpearme y después me golpeó con una olla en la cabeza. Luego vine a la casa de mis abuelos, estuve un tiempito acá con ellos dos semanas por ahí”, comentó.

En cuanto a la pérdida de su hogar, la mujer aseguró que no realizó la denuncia para no empeorar más la situación: “El tema es que ya no quise denunciar más porque iban a ser demasiados problemas para mí. Sentí que tenía que pedir ayuda y el que quiera ayudarme está bien, porque no me queda de otra que quedarme así. Si no me vienen más los problemas a mí y los familiares de ellos me van a empezar a joder y eso es lo que no quiero”, dijo.

La mujer expresó su temor y señaló que él está actualmente prófugo. Antonella desconoce su paradero exacto, pero se cree que podría encontrarse en Brasil. “Yo sigo con miedo porque él me amenazó de muerte, me amenazó que un día me iba a matar. A lo mejor él está suelto y no quiere entregarse”, comentó.

En este sentido, la situación se complica aún más debido a la falta de protección policial en la actual ubicación de Antonella, quien se encuentra refugiada en la casa de sus abuelos en una zona rural de San Pedro, en el barrio María Ana Mogas. La ausencia de custodia policial aumenta su vulnerabilidad ante posibles represalias.

Ante la pérdida total de su hogar y pertenencias, Antonella solicitó la colaboración de la comunidad y pidió ayuda para reconstruir su vida y la de sus tres hijos, cuyas edades rondan entre los 2 y 6 años. Aquellos que deseen colaborar pueden comunicarse con Antonella a través del número de teléfono 3751 – 357798.