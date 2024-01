Hoy se cumplen cuatro años del asesinato de Fernando Báez Sosa: los roles en el crimen y las condenas que recibieron cada uno de los rugbiers

Cinco de ellos fueron condenados a prisión perpetua y tres recibieron una pena menor, a 15 años de cárcel. Los detalles que revelaron la participación de cada uno en el brutal asesinato y los mensajes que enviaron después de la golpiza mortal.

Toda la frialdad que los ocho rugbiers exhibieron a la hora del crimen de Fernando Báez Sosa y a lo largo de todo el juicio oral se derrumbó en cuestión de segundos al escuchar, en febrero de 2023, la condena que recibieron: cinco de ellos fueron condenados a la pena de prisión perpetua y tres a 15 años de prisión.

Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a la pena de prisión perpetua por ser considerados coautores del delito de homicidio doblemente agravado. En tanto, para Ayrton Violazz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi la condena fue a 15 años de prisión, por ser considerados partícipes secundarios.

El juicio iniciado el 2 de enero del año pasado contra los cinco amigos fue por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell

Esa noche fueron expulsados de la discoteca «Le Brique» en la cual había comenzado una pelea. En la calle, aislaron a Báez Sosa y lo agredieron a puños y patadas, en una paliza que le provocó la muerte por múltiples lesiones.

La víctima era el único hijo de una cuidadora de ancianos y un albañil, ambos inmigrantes paraguayos. Había iniciado la carrera de abogacía, luego de graduarse en un colegio parroquial católico y realizar obras de caridad.

La acusación del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores, integrado por María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia, expuso en detalle el papel de cada uno en la mortal golpiza contra Fernando, y si bien tres de ellos no fueron condenados a prisión perpetua, se probó que todos ellos participaron del crimen.

Máximo Thomsen (condenado a prisión perpetua)

Thomsen es el detenido más complicado ya que fue quien le dio la patada final en la cabeza a Fernando y le causó «un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo de cráneo».

Todos los videos de las cámaras de seguridad y de testigos que filmaron lo ubican en la escena del crimen. Fue sacado por la fuerza del boliche «Le Brique» de Villa Gesell y está señalado por la justicia como quien le dio la patada mortal en la cabeza a Fernando cuando estaba «de rodillas sobre el suelo» y quien dijo a viva voz: «Quedate tranquila que me lo voy a llevar de trofeo».

Las pericias corroboraron que la víctima tenía la marca de la zapatilla del rugbier en la cara, y a su vez en ese calzado se detectó sangre de Fernando. Horas después del crimen, fue a comer a un local de McDonald’s con Lucas Pertossi como si nada hubiese sucedido.

Máximo Thomsen, principal acusado por el crimen de Báez Sosa.

«Jamás en la vida tuve intención de matar a nadie, porque vengo escuchando todos los días que yo organicé, que soy líder«, expresó ante el Tribunal, donde además pidió «disculpas» por lo que calificó como una pelea donde él «repartió patadas y piñas».

«Se ve como Thomsen le pega a Fernando», dijo la Fiscalía durante la lectura de alegatos. «Hubo 23 testigos presenciales del hecho, tenemos prueba pericial de Thomsen, como ser la zapatilla» que quedó plasmada en el rostro de Fernando Báez Sosa.

«Primero que nada pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas», dijo en sus últimas palabras ante el tribunal poco antes de recibir la sentencia. «Jamás hubiese pensado que algo así iba a pasar, jamás tuve intención de algo así. Ojalá pudiese volver el tiempo atrás y revertir todo esto, pero no podemos. No me queda otra que pedir disculpas, sé que las disculpas a veces no alcanzan. Siempre vamos a acatar lo que decidan», agregó el joven.

Ciro Pertossi (condenado a prisión perpetua)

Un video obtenido de las cámaras de seguridad muestra el momento en el que Ciro Pertossi se chupó los dedos para limpiarse la sangre de Fernando cuando fue interceptado por la policía. Además fue quien, casi una hora y media después del ataque, escribió en el grupo de WhatsApp que compartía con el resto del grupo: «Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie».

Es considerado coautor del homicidio por haber sido partícipe de la pelea, ya que en la rueda de reconocimiento lo señalaron por haber estado en la escena del crimen.

Pertossi aseguró en el juicio que pretendía darle una «patada» y que se frenó cuando se dio cuenta de que Fernando Báez Sosa estaba «en el piso», en referencia a un video que mostró la Fiscalía donde se lo identifica a metros del joven cuando era atacado brutalmente a la salida del boliche Le Brique.

«Le propinó una patada a Fernando», señaló Dávila

Ciro Pertossi.

Es uno de los rugbiers a quien la Justicia le atribuye mayor responsabilidad en el crimen, ya que fue reconocido por al menos tres testigos «como el sujeto que le pegó a Fernando cuando ya estaba en el piso, en su cabeza, cara, y pecho».

En sus últimas palabras al final de los alegatos, dijo: «Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó, por favor pedirle perdón a la familia por haber estado en el lugar, haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Es muy feo, nunca voy a querer matar a nadie, es algo que a mí me afecta mucho, nada, pedirle perdón. Se murió alguien de nuestra edad, es muy feo, y es muy feo de lo que nos acusan también».

Enzo Comelli (condenado a prisión perpetua)

Las pruebas indicaron que Comelli estuvo en la pelea dentro y fuera de Le Brique, y por lo tanto fue considerado partícipe y coautor del homicidio de Fernando.

Al ser detenido presentaba un «hematoma sobre el labio inferior» y, según argmuentó la fiscalía, «premeditadamente» agredió a Fernando «junto con los restantes imputados, previo repartirse roles para agredir físicamente a la víctima y posteriormente matarla».

En la rueda de reconocimiento lo identificaron como uno de los primeros que golpeó a Fernando. «Casi al unísono es golpeado por Comelli y por Ciro Pertossi, de forma simultánea», sostuvieron los fiscales. Agregaron que fue uno de los que le pegó a Fernando cuando estaba en el piso.

Enzo Comelli y Blas Cinalli.

«Quiero pedir disculpas a la familia de Fernando, también a mi familia le quiero pedir disculpas y a todas las personas que fueron afectadas lamentablemente por este hecho aberrante en el que falleció una persona, como mis amigos dijeron, de nuestra misma edad, que al igual que nosotros tenía toda una vida por delante», dijo en sus últimas palabras ante el Tribunal.

«Yo de verdad le quiero dar mis sinceras disculpas a cada una de las personas que dieron testimonio y pasaron este calvario, sí, que se sentaron ahí. Yo quiero agradecer por este espacio y siempre como dijeron voy a estar a su disposición y agradeciéndoles», dijo Comelli.

Matías Benicelli (condenado a prisión perpetua)

Matías Benicelli fue quien abrió la puerta a la policía a las 10.30 del 18 de enero de 2020, cuando se ordenó la aprehensión del grupo en la casa que alquilaban los ocho jóvenes en Villa Gesell.

Situado por los testigos como «agresor directo» de Fernando y también «agrediendo también a un amigo», otro testimonio lo identificó como quien le gritaba a Fernando: «A ver si volvés a pegar, negro de mierda». Las pericias confirmaron que había sangre de Fernando en su camisa.

«Le pegó a Fernando patadas cuando estaba en el piso y estaba en el sector donde fue agredido. Fue una patada, ratificó, que hizo que Fernando no se levantara más», dijeron los fiscales. También remarcaron que manchas hemáticas de Fernando estaban en prendas de éste acusado, entre ellas las zapatillas asociadas a las patadas. «No quedan dudas de la coautoría».

Benicelli les advirtió a sus amigos esa madrugada que hicieran un pacto de silencio: «Eu amigo dejen de lorear que están preguntando los otros pibes qué onda, si nos peleamos».

Ante el tribunal, dijo: «Primero que nada quiero pedir perdón a la familia de Fernando, porque nunca quise que esto pasara, nunca tuve ningún plan, ninguna intención de matar a nadie. Todos los días lo pienso, todos los días estoy arrepentido de lo que pasó, ojalá pudiera volver el tiempo atrás pero no se puede, pero quiero dejar en claro que nunca quise matar a nadie«.

Blas Cinalli (condenado a 15 años de prisión)

Un hisopado realizado a la uña de un dedo meñique de Fernando reveló que tenía sangre de Blas Cinalli, y videos obtenidos mostraron su participació. La rueda de reconocimiento en la Fiscalía de Villa Gesell fue clave para confirmar que fue parte del ataque.

En el teléfono de Blas se visualizó el grupo de WhatsApp «El club del Azote», integrado por 13 personas que viven en Zárate. A las 5:08 el joven escribió: «Nos peleamos, ganamos contra unos chetos, los rompimos. Nos vamos al centro a premiar» junto con una foto de Thomsen y Ciro Pertossi.

A las 5.15 le envió a otra persona el texto que confirmaría el ataque: «Amigo, flasheamos, matamos a uno». «Nos cagamos a piñas en el boliche. Nos sacaron a todos. Esperamos a que se vaya la Policía y ahí los recagamos a piñas«, continuó. Minutos más tarde, Cinalli hizo referencia a un dato que había revelado uno de los testigos: «Había un rubio que estaba agarrado a mi tobillo».

A las 6:47 alguien del grupo le preguntó: «¿Qué onda Blas, se dieron masa?» a lo que el joven contestó: «Dos convulsionaron, a uno lo mandamos al hospital, sin signos vitales». Tiempo después Cinalli volvió a mandar un mensaje al grupo dando detalles de la golpiza mortal a Fernando y la posterior huida: «Le dimos murra a uno con el Perto, lo recargamos a palos, pero mal. Vinimos corriendo a casa».

Al joven le atribuyeron «una participación criminal esencial en la comisión del hecho» y como «agresor directo de Fernando».

Sin mencionar a la víctima, Cinalli dijo ante los jueces: «Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas por lo que pasó. Es algo que duele muchísimo hasta el día de hoy y es muy triste, en realidad, nada, no hubo ningún plan ni nada de lo que se dice, gracias por escucharme».

Lucas Pertossi (condenado a 15 años de prisión)

Lucas Pertossi fue quien filmó con su iPhone la secuencia del crimen mientras se reía y pedía que nadie defendiera a la víctima. Luego envió el video a las 4:41 al grupo de WhatsApp «Los Locos».

A las 7:53 am, Blas Cinalli le envió una foto con otros dos chicos, no identificados, a lo que Pertossi le respondió: «Yo lo único que quiero es tomar un vino y fumar flores«.

Diez minutos después del ataque, envió un audio al resto de los rugbiers: «Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia… caducó», en alusión a que Fernando había fallecido por el ataque. Luego, fue a comer a un local de comidas rápidas con Máximo Thomsen.

«Era la persona que filmó y estuvo entre ocho y diez segundos al lado de Fernando», dijo la fiscalía sobre su rol. «Él le pegó a Fernando», agregaron los fiscales, que remarcaron ante el tribunal que él fue quien envió el mensaje al grupo de rugbiers informando que la víctima «caducó».

«Yo ante todo quería pedir disculpas a la familia de Fernando, por todo lo causado», dijo en sus últimas palabras ante el tribunal. Estoy muy arrepentido de lo que pasó, estoy muy mal desde lo que pasó ese día hasta el día de hoy y muy triste por todo lo sucedido, y a todas las personas que afecté quiero pedir sinceramente mis disculpas».

«Nunca tuve intención de matar a nadie ni de participar de ningún asesinado, para nada, quiero decir gracias por este momento, por escucharme y no tengo más para decir», cerró.

Ayrton Viollaz (condenado a 15 años de prisión)

Viollaz es el único del grupo que no tenía teléfono celular y la fiscalía entendió que «todas la probanzas valoradas» lo «ubican claramente junto a Fernando pudiendo quizás tratarse de un agresor directo».

En los videos observaron que impedía que los amigos de la víctima se acerquen a ayudarlo. «Se lo observa cerca de todo lo sucedido», indicó el informe final de la fiscal. «Agredió físicamente a Fernando», dijo el fiscal Juan Manuel Dávila, quien además indicó que tenía lesiones en sus nudillos de mano derecha.

Por su rol al impedir que los amigos puedan socorrer a la víctima se lo calificó de «coautor». «Señores jueces, si Viollaz no hubiese estado en ese sector, no queda duda que pudieron los amigos ir a auxiliarlo a Fernando y evitar que lo maten«, interpeló la fiscalía.

«Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando, jamás pensé que iba a pasar algo así, estoy muy arrepentido de todo», declaró ante el tribunal.

Luciano Pertossi (Prisión perpetua)

En línea con el accionar de Viollaz y Lucas Pertossi; Luciano Pertossi fue reconocido por testigos como uno los agresores de Fernando. En las filmaciones se ve cuando participa de la golpiza a Fernando, pero ante el Tribunal aseguró: «Yo no estaba ahí».

«Participó en calidad de coautor, tuvo posibilidad de emprender y detener el curso del delito», dijo el fiscal en la lectura de alegatos. Considerado coautor de homicidio, tenía marcas de ADN de Fernando en sus prendas.

«Primero pedirle disculpas a la familia Báez Sosa y cualquier persona afectada por esto», declaró al cierre del alegato de la defensa. «Nunca quise ni quería participar de una pelea donde fallezca una persona. Pido disculpas por todo lo malo. Lo que decidan será lo correcto».

Los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa: sus días en la cárcel

Por estos días, los jóvenes continúan alojados en un pabellón aparte de la Alcaldía N°3 de Melchor Romero, lugar en el que permanecen tras haber estado en la cárcel de Dolores, a principios de 2020, cuando ocurrió el hecho.

Dentro del establecimiento penitenciario tienen cuatro horas diarias para estar en el patio, que a veces se alterna entre la mañana y la tarde, según indicaron fuentes judiciales. Además, tienen acceso a la biblioteca, al menos dos veces por semana, y a distintos juegos de mesa, como el ajedrez.

Reciben visitas de sus familiares los jueves por la tarde, quienes pueden llevarles comida. En el último tiempo se conoció que a los rugbiers también se les dio permiso para usar celulares pero sólo para enviar mensajes de texto.

Pasados los 35 años en prisión el Código Penal les permite la posibilidad de que el juez los autorice a salir. En ese escenario, Máximo Thomsen, que hoy tiene 24 años y ya pasó casi cuatro en prisión, podrá salir a los 55. Lo mismo sucede con Matías Benicelli, que tiene la misma edad.

En cambio, Ciro Pertossi y Enzo Comelli, que hoy tienen 23 años, podrían acceder a este beneficio a los 54, mientras que Luciano Pertossi de 22 años, a los 53.

Fuente: Diario El Perfil