“La esperanza es lo último que vamos a perder”, afirmó la hermana del misionero que desapreció en Pinamar tras salir a navegar en kayak

En medio de la angustia, la búsqueda persiste en Pinamar para hallar a las dos personas desaparecidas tras salir a pescar en kayak el domingo pasado, una de ellas, el misionero Gabriel Raimann, de 38 años. Su hermana, Sara Raimann, contó que Gabriel había regresado hacía una semana a Pinamar, para trabajar. Su último contacto fue el sábado. Enfrentando la incertidumbre, la familia se moviliza hacia Pinamar en busca de respuestas, mientras mantienen la esperanza de encontrarlos con vida.

En medio de la desesperación de sus familiares, sigue en Pinamar la búsqueda de dos personas que el domingo salieron a pescar en kayak y no regresaron. Uno de ellos es Gabriel Raimann, de 38 años de edad y oriundo del municipio de Campo Grande, Misiones. Su compañero de travesía es Ramón Román, de 56 años, junto a quien el misionero realiza desde hace medio año trabajos de albañilería en esa localidad balnearia. Este martes, una de las hermanas de Gabriel, Sara Raimann, partió rumbo a Pinamar con su esposo y una familia amiga, y habló con Misiones Online.

La mujer explicó que si bien su hermano se fue a trabajar hace seis meses a la costa, había regresado a Misiones antes de fin de año por cuestiones familiares, y hace una semana volvió Pinamar, para seguir trabajando en una obra.

“Gabriel estaba trabajando en construcción ahí en Pinamar, estuvo seis meses. Luego le llamamos porque mi papá estaba muy mal. Él vino a Misiones, estuvo aproximadamente 25 días en Campo Grande y San Vicente, porque en San Vicente él estaba trabajando la última semana, y este señor Román lo llamó para que vaya a trabajar a Pinamar. Entonces el lunes de la semana pasada por la mañana, a las 10:00, él se despidió de nosotros y salió de Campo Grande”, explicó Sara.

La última noticia que tuvieron de su hermano desaparecido fue el día anterior a que saliera a pescar con su amigo, es decir, el sábado. “Él le llamó a mi hermana y le dijo que se iba a pescar a eso a las 5.00 con su amigo y que cuando regrese le hablaba, pero nunca más regresó”, señaló la mujer, quien agregó que “los hijos del señor Román (el otro desaparecido) nos dijeron que están buscando con helicópteros, con dron, con lanchas, pero todavía no hay ninguna novedad”. La mujer explicó además que ellos no conocen a la familia del amigo, “mi hermano solamente la conoce, yo no conozco ni siquiera Pinamar”.

“Nuestros padres, los dos están enfermos, mi mamá tiene demencia, mi papá es una persona que le hacen diálisis, y por esos cuando nos enteramos” de la desaparición de Gabriel, me decidí a venir con mi esposo, pero no conseguimos vuelo y entonces gracias a un amigo y una amiga nos están llevando a Pinamar con su auto”, relató Sara.

En tanto, contó que ellos no tuvieron “ninguna comunicación de Prefectura, ninguna información, todavía no hablamos; cuando llegue me voy a dirigir a Prefectura a ver qué me dicen”.

En cuanto a sus expectativas de que su hermano sea encontrado con vida, afirmó: “La verdad que no sé qué creer. Ellos (los hijos del otro desaparecido) tienen la esperanza de que pueden encontrarlos con vida. Yo también tengo esa esperanza, pero no sé cómo se maneja un caso así, no sé cómo estaba el mar, pero la esperanza es lo último que vamos a perder”, concluyó entre lágrimas.