Fernando Burlando cruzó a Aníbal Lotocki tras sus recientes declaraciones: “Es Jack el Destripador”

Aníbal Lotocki se encuentra detenido desde el 18 de octubre de 2023, fecha en la que quedó con prisión preventiva por la causa que investiga el homicidio simple de su paciente Cristian Zárate, quien falleció tras una cirugía que le practicó en una clínica del barrio porteño de Caballito en 2021.

Este jueves, decidió romper el silencio tras las rejas, lo que desató el desagrado de Fernando Burlando, abogado de la familia de Silvina Luna.

Desde el penal, el médico brindó una entrevista telefónica con Matías Vázquez, el periodista del programa Socios del espectáculo (eltrece), conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Allí, dio detalles de cómo es su día a día en prisión, ratificó su inocencia y reveló una estrategia judicial que le podría permitir dar un giro en la causa.

Luego de su declaración, el abogado que acompañó a Silvina Luna en todo el proceso hasta su muerte, se manifestó en redes sociales con un contundente comunicado.

“Los dichos de Lotocki espantan, horrorizan. Son la comprobación, por si hiciera falta, de su desequilibrio emocional, moral y profesional. Nos está diciendo que sus víctimas no son víctimas, que son apenas denunciantes y que todo el dolor, el sufrimiento y la agonía que padecieron no han sido reales, no cuentan, no hacen la cuestión”, comenzó diciendo el letrado, dejando en claro su indignación.

En esa misma línea, agregó: “Con su alegoría de la cortadora de césped nos está insultando y lo que es peor e indignante es que está insultando a las víctimas y a sus familias”.

“Yo pensé que en este tiempo de encarcelamiento, Lotocki había podido reflexionar y acercarse a una forma de autocrítica que alguna vez le abra las puertas del arrepentimiento. Pero compruebo con horror que no, que ha sido al revés, que el encierro ha potenciado su perversidad, su soberbia, su desprecio por la vida y sentido de la impunidad”, expresó Burlando.

“Ahora la culpa la tiene, según su nueva fantasía, el fabricante del veneno que suministró a sus víctimas. Salvando las distancias, es Jack el Destripador haciendo responsable al fabricante de la navaja que usaba. Tengo que repetir los motivos de su detención!?”, sentenció, adjuntando los perfiles de algunas de las víctimas y del programa que realizó la entrevista con el controversial médico.

Qué dijo Aníbal Lotocki desde la cárcel

Además de detallar cómo pasa sus días y aclarar que no tiene privilegios dentro de la prisión, Aníbal Lotocki nuevamente despertó polémica al referirse a sus víctimas.

Cuando el periodista le consultó qué le diría a los familiares de las personas que lo denunciaron, lanzó: “No las llamo víctimas, las llamo denunciantes. Yo usaba un producto permitido por la ANMAT y los fabricantes. No veo en ese punto que haya hecho nada grave, nada malo. Me condenan por un efecto colateral del producto”.

“Ahora hicimos un análisis del producto y descubrimos que está alterado, que no tiene lo que dice el fabricante. Hicimos una denuncia al fabricante, si acá hay un responsable, no soy yo. Hay un Estado que tenía que controlar y no lo controló. Un fabricante que dijo que hizo un producto y lo hizo de otra manera. Esto pudo haber tenido consecuencias”, explicó Lotocki respecto a la investigación que está llevando adelante su defensa.

Respecto a la posibilidad de recuperar la libertad, sostuvo: “No veo el panorama tan oscuro como lo ven algunos. En el caso de Silvina Luna y todas las denunciantes fui juzgado. Si bien hay una nueva revisión del tribunal de tasación, me duplicaron la condena a ocho años, a mí me sumaron un delito por el que estaba absuelto. Eso fue a una revisión a tasación horizontal y esperamos tener novedades favorables. Lo otro fue a la Corte Suprema. Creo que de ahí podemos sacar un beneficio, no creo que empeore la condena”.

