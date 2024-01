El ingenio azucarero de San Javier seguirá inactivo por tercer año consecutivo y proyectan convertirlo en un paseo cultural

Desde el Instituto de Macroeconomía Circular (IMAC ex IFAI) anticiparon que este año tampoco habrá zafra cañera. La escasa producción en los cañaverales que todavía quedan en pie y los altos costos que implicaría poner en funcionamiento a la vieja planta industrial motivaron la decisión. Afirman que el ingenio no solo es ineficiente, también es inseguro y proyectan convertirlo en un museo. Los 200 productores que tenían caña para entregar serán subsidiados.

Todo indica que la producción industrial de azúcar se terminó en Misiones. El ingenio de San Javier no abrió sus puertas en los últimos dos años, tampoco lo hará este año y lo más probable es que no vuelva a funcionar nunca más. La planta industrial la administra el Instituto de Macroeconomía Circular (IMAC ex IFAI), su presidente Roque Gervasoni, fue el encargado de formalizar un anuncio que no sorprendió a nadie: este año no habrá zafra cañera y además reconoció que resultaría muy costoso reactivar el ingenio.

“Hemos decidido no poner en marcha el ingenio en 2024 debido a la insuficiencia de materia prima y la obsolescencia de la maquinaria, lo que resultaría en una pérdida mínima de 1.200 millones de pesos. El gobierno provincial proporcionará asistencia económica no reintegrable a los más de 200 productores cañeros afectados, permitiéndoles utilizar sus producciones para otros fines”, reza el comunicado oficial del IMAC.

La última zafra cañera en Misiones data de 2021, ese año el ingenio de San Javier procesó unas 30 mil toneladas de caña y perdió -a valores de hoy- alrededor de 1.200 millones de pesos. Con menos caña para procesar este año, abrirlo hubiera implicado una mayor pérdida.

La debacle de la producción azucarera en Misiones se debe principalmente a que el ingenio es obsoleto y a que la producción de caña de azúcar disminuyó en los últimos años, tanto en superficie cultivada como en rendimiento del producto obtenido.

El titular del IMAC, Roque Gervasoni, indicó que hace no mucho tiempo en la provincia había 2.900 hectáreas cultivadas en toda la cuenca cañera, cifra que ahora no llega a 500.

Pero el principal problema es el ingenio, que ya tenía sus años cuando comenzó a funcionar a inicios de la década del 60 y ahora está totalmente fuera de escala, es ineficiente y requiere inversiones millonarias para reacondicionarlo.

Además es inseguro, especialmente en el sector de calderas, donde la corrosión fue reduciendo el espesor de las paredes, que deberían tener 1,8 milímetros como mínimo y en algunos sectores tiene apenas 0,7 milímetros, de acuerdo a los dichos del propio Gervasoni.

“Es demasiado viejo, es anacrónico, no es eficiente, y lo que yo tengo que hacer es cuidar los recursos del Estado”, resumió el presidente del IMAC.

Los planes que alguna vez hubo para modernizar al ingenio quedaron fuera de presupuesto luego de la reciente devaluación del peso argentino ha alejado la posibilidad de adquirir nuevos equipos en el extranjero. A valores actuales, remodelar el ingenio de San Javier costaría no menos de 8.000 millones de pesos, cifra imposible de recuperar con los niveles de producción que tendría el ingenio aún si lo remodelaran.

El presupuesto que el IMAC tenía para comprar la caña de azúcar ahora será destinado a subsidiar a los productores que tienen su caña lista para entregar. El año pasado, se subsidió a 160 cañeros que fueron relevados y recibieron un monto proporcional a la cantidad de hectáreas que tenían.

“Los trabajadores del ingenio ya los hemos ido migrando a la municipalidad, a salud pública, a educación, y tenemos un plantel de gente que sigue trabajando ahí con el tema de la hortícola, con lo que es jengibre, cúrcuma, con el mantenimiento, con la seguridad. Vamos a seguir trabajando, y probablemente eso pase a ser un paseo cultural”, anticipó.

Mientras que el futuro de la producción azucarera en Misiones parece reservado a la producción más o menos artesanal de azúcar rubia o azúcar mascabo, producto premium que encuentra creciente demanda en el mercado nacional.