Matías Orihuela, secretario de Salud y Calidad de Vida de la Municipalidad, lidera una intensa campaña contra el dengue en Posadas, con el foco puesto en identificación de casos, educación vecinal y acciones preventivas como limpieza y fumigación.

Orihuela compartió detalles clave sobre las estrategias implementadas para combatir el dengue en la ciudad. «Continuamos una gestión muy buena en lo que fue la Secretaría de Salud, con un gran equipo, y hoy estamos fortaleciendo y potenciando todo lo que abarca el tratamiento de vectores, la prevención, la concientización y la educación acerca del dengue», expresó.

El enfoque actual implica un trabajo coordinado en diferentes puntos de la ciudad, en colaboración con la provincia y el Ministerio de Salud. «Hoy empezamos en diferentes puntos de la ciudad, a través de diferentes CAPS, y trabajo en conjunto con la provincia y con el Ministerio de Salud, a hacer un barrido, a hacer un trabajo de campo, que es ir casa por casa, puerta por puerta, interrogar al vecino, hacer una encuesta y tratar de ir encontrando focos con síndromes febriles, con una sospecha o con posible diagnóstico de dengue», precisó.

De esta manera, la operación proactiva incluye no solo la identificación de posibles casos, sino también medidas de prevención tales como limpieza, eliminación de potenciales criaderos de mosquitos y fumigación.

Orihuela explicó el procedimiento que realizan con cada vecino, destacando que disponen de una ficha como guía para consultar acerca de la sintomatología característica de la enfermedad y detectar si tuvo alguna cepa de dengue. El objetivo es captar pacientes y llevarlos al centro de atención para confirmar el diagnóstico.

En la misma línea, el programa contempla acciones en caso de identificar casos febriles. «En ese caso, se lo traslada hacia el centro de atención, se le piden ciertos estudios, que es para confirmar el diagnóstico, se le da un tratamiento al paciente, depende de la gravedad también y el estado que él esté, puede ser un tratamiento ambulatorio o puede quedar internado el paciente y, a partir de ahí, ya nos ponemos en campaña con este gran equipo para lo que es limpieza del lugar y fumigación de un área, que normalmente son de 8 a 9 cuadras, de fumigación a la redonda», informó.

La empatía y colaboración de los vecinos resultan nodales en este esfuerzo. «Para nosotros, justamente, la idea de esta nueva gestión es apostar y focalizarnos en lo que es la concientización y educación del vecino. No sirve de nada que nosotros hagamos un gran trabajo y el vecino no colabore o no nos ayude con la limpieza y el tomar conciencia de dónde puede estar el mosquito, dónde pueden estar las larvas, dónde pueden estar esos huevos del mosquito», sostuvo.

Bajo esta modalidad de trabajo integral, el operativo comenzó en el barrio Manantiales, pero se extenderá a otros barrios de la ciudad de Posadas. «La idea es seguir todo lo que se pueda, todos los días. Va a ser un proceso, si hoy no llegamos, vamos a estar llegando a las casas o a otros barrios en algún momento, y la idea es seguir avanzando, aprendiendo también, y seguir dando soluciones», concluyó.