El Colegio de Farmacéuticos de Misiones confirmó que ya están disponibles las primeras vacunas contra el dengue

Ante las alertas por brote de dengue en el país, las vacunas se presentan como una herramienta adicional en la lucha contra esta enfermedad transmitida por mosquitos. Algunas farmacias de Misiones ya han recibido stock y el Colegio de Farmacéuticos recomienda disponer de prescripción médica para solicitar la aplicación.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/12/12-06-TM-Vania-Ilchuka-vacuna-dengue-llega-a-Misiones-8.39.mp3

Vania Ilchuk- FM Tupambaé

«Hay farmacias que ya tienen, ayer me confirmaron que ya empezaron a recibir. No una cantidad masiva, sino que trajeron una cantidad moderada, más a modo prueba de la demanda de la población. Más que nada me estaban comentando que consultan mucho, pero todavía no han tenido venta de esto», afirmó Vania Ilchuk, titular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia.

Además, comentó sobre el caso particular de una localidad. “Apóstoles lo había recibido un poco antes. Lo que pasa es que la mayoría de las droguerías se manejó con una preventa, o sea, ellos iban a hacer una adquisición del producto y la farmacia solicitaba, se anotaba para la preventa. Entonces, como se anotaron unas cuantas farmacias por unas cuantas dosis, la droguería hizo la preventa de eso y ahora está entregando”, indicó la presidenta.

Las vacunas, destinadas a combatir la propagación del dengue, se presentan en esquemas de dos dosis, con un costo de 38 mil pesos cada una. Sin embargo, Ilchuk subrayó la importancia de mantener otras medidas preventivas, como la eliminación de criaderos de mosquitos, el uso de repelentes y la limpieza de desagües, a pesar de la disponibilidad de las vacunas.

Tal tez te interese leer: Tras el reciente episodio de intoxicación de varios estudiantes en una fiesta, desde el Colegio de Nutricionistas de Misiones brindan consejos para la conservación segura de alimentos

En cuanto a la adquisición de las vacunas, Ilchuk señaló que se requiere prescripción médica y están indicadas para su uso en personas de 4 a 60 años. La decisión de vacunar a aquellos que han tenido previamente la enfermedad podría depender del criterio médico, con el objetivo de prevenir el dengue hemorrágico en caso de exposición a una cepa diferente, mencionó.

Respecto a la administración de las dosis, Ilchuka indicó que las farmacias con vacunatorio pueden aplicarlas ya que son inmunizadores aplicados de manera subcutánea en el brazo. “Si la farmacia tiene vacunatorio, te la colocará la farmacia, o sea, es subcutáneo, en el brazo, así que no creo que haya inconveniente”. Asimismo, la fecha de caducidad de las vacunas también fue abordada, pues según señaló, generalmente tienen una duración de uno o dos años.

En relación con los descuentos u opciones de cobertura, mencionó que hasta el momento no ha recibido comunicaciones oficiales de obras sociales, aunque algunos medios han informado sobre posibles coberturas por parte de ciertas entidades.

Tal vez te interese leer: Posadas | Instituto de Nefrología advierte sobre faltante de insumos para diálisis y la necesidad “de que no se nos corte la cadena de pago, estamos muy ajustados”

Por otra parte, consultada sobre la disponibilidad de medicamentos, destacó que aunque a veces se observa un faltante de marcas específicas, la diversidad de marcas y opciones en el mercado facilita la disponibilidad de productos con la misma droga. «Como somos un país que tenemos muchas marcas del mismo producto, entonces con esto se compensa, por ahí no conseguís la marca que siempre utiliás, pero siempre hay otras opciones. Y que no estamos hablando de genéricos, sino que de otras marcas, de otras líneas de laboratorio. Y eso la verdad que facilita un poco el trabajo», concluyó Ilchuk.

El Colegio de Farmacéuticos de Misiones confirmó que ya están disponibles las primeras vacunas contra el dengue