Javier Milei salió a saludar y habló desde el balcón de la Casa Rosada: “Volvamos a hacer grande a la Argentina”

En su segundo discurso público tras su jura como presidente de la Nación, Javier Milei salió pasadas las 15.00 de este domingo al balcón principal de la Casa Rosada, desde donde se dirigió a una multitud congregada en la Plaza de Mayo. “Pongámonos de pie y volvamos a hacer grande a la Argentina”, exhortó.

El flamante presidente Javier Milei salió a saludar en la tarde de este domingo desde el balcón de la Casa Rosada y le dedicó un nuevo mensaje a los argentinos, tras cantar la introducción de «Panic Show» de La Renga en medio de cánticos de «¡Argentina, Argentina!».

«Les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por el cariño manifestado y por darnos tantas alegrías estas horas y tiene que ver con la llegada al poder del primer presidente liberal libertario. He construido mi carrera política sobre decirles siempre la verdad y eso no me juega a favor mío, pero prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable», afirmó el primer mandatario, reiterando la frase ya había pronunciado horas antes desde las escalinatas del Congreso.

«Quiero dejar claro que vamos a empezar la reconstrucción de argentina luego de más de 100 años de decadencia, volviendo a abrazar las ideas de libertad. Vamos a tener que soportar un periodo de dureza pero vamos a seguir adelante. Pongámonos de pie y volvamos a hacer grande a la Argentina. Abracemos estas ideas y vamos a ser una potencia», concluyó.