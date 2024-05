Adorni anunció que el presidente Milei presentará su último libro en el Luna Park con un show musical

El vocero presidencial Manuel Adorni anticipó que mañana a las 20 el Presidente Javier Milei presentará en el Luna Park su último libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, en una actividad en la que, además de exponer el contenido de la obra, el mandatario encabezará un show musical donde interpretará una canción.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni también se refirió al intercambio de dichos entre los presidentes de Argentina y España al sostener que “es un tema estrictamente personal» que “no va a tener implicancia en términos comerciales o de inversiones”, y que “podríamos dar vuelta a la página”.

Por otro lado, el vocero resaltó que el Gobierno Nacional avanzó en un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se formalizará el próximo lunes, para aumentar los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios en torno a un 270 por ciento, con el objetivo de “finalmente terminar con la discusión presupuestaria”.

A su vez, el vocero destacó que en el segundo día de entrada en vigencia de los créditos hipotecarios que lanzó el Banco Nación ya se otorgaron 3.512 solicitudes, cifra que representa un “récord absoluto y una buena señal para todos”.

✅ «Lo que ocurrió entre Argentina y España es un tema estrictamente personal y lejos está de tener alguna injerencia, sea en cuestiones de relaciones entre países, en términos comerciales o de inversiones».

✅ «Nosotros no vamos a retirar al embajador de España bajo ningún concepto porque la relación entre los pueblos está muy por encima del debate de ideas, del intercambio de conceptos o de las diferencias que puedan tener dos personas”.

✅ «El de España es un tema que podríamos dar vuelta a la página y dejar de dar vuelta”.

✅ “Destacar el proceso de estabilización por el que está atravesando la Argentina. 16 de las 20 compañías que cotizan en Wall Street tuvieron rendimientos positivos este año, lo que significa que el mercado valora el rol ampliado del sector privado frente al público y la posible privatización de ciertas empresas estatales”.

✅ “Aerolíneas y el Correo son empresas que sin el aporte de capitales privados no van a sobrevivir porque no son sostenibles y porque la Argentina no puede seguir sosteniendo sus déficits».

✅ «Estamos intentando salvarlas y que puedan seguir operando y en funcionamiento. Si no hay aportes de capitales privados, están destinadas a desaparecer».

✅ “La Argentina se postulará para que se realice en el país uno de los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2030, en la que se va a conmemorar el centenario de la primera Copa, que se disputó en el Río de la Plata”.

✅ “El Presidente Milei cerrará hoy la jornada del congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que reúne a los ejecutivos de finanzas más importantes del país. También participarán el Ministro de Economía, Luis Caputo, la Canciller, Diana Mondino, y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning”.

✅ “Queremos enviar nuestras más profundas condolencias al sargento Franco Daniel Maizares, quien ha perdido la vida. La familia está en contacto con las autoridades para las necesidades requeridas”.

✅ «El sábado 25 de mayo se va a realizar el Tedeum en la Ciudad de Buenos Aires y la idea es que después nos traslademos el Presidente, la Vicepresidente y el resto de los funcionarios del Gabinete hacia la ciudad de Córdoba. Va a ser en el Cabildo. Después definiremos el horario exacto”.

✅ «No hay Pacto de Mayo para firmar por el momento porque la Ley Bases no es una realidad, por lo tanto sería incongruente. En tal caso se firmará luego de que la Ley esté aprobada. Entendemos que va a ser una realidad en el corto plazo».

✅ “El conflicto con la seguridad o con los docentes de Misiones es un tema provincial. Estamos colaborando en las zonas donde pueda haber una falta de patrullaje o falta de presencia policial local».

✅ “Tenemos un diálogo fluido y en excelentísimos términos con el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires por el tema de coparticipación, que es otra de las herencias recibidas y que está en camino a solucionarse”.

✅ “Con respecto al paro, estamos sorprendidos por la actitud de algunos representantes de los docentes e invitamos a que cada uno de ellos, en sus propias jurisdicciones que son responsables de la educación, hagan los reclamos que correspondan”.

✅ “Lamentamos cada vez que a un chico no lo dejan educarse”.