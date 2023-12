Copa de la Liga | Desde las 18:30, River se mide ante Belgrano buscando las semifinales en el Kempes

El Millonario enfrentará al Pirata este domingo, desde las 18.30, por los cuartos de final del certamen en busca de meterse entre los cuatro mejores. Se espera un gran marco en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

River y Belgrano se enfrentarán este domingo, desde las 18.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, por los cuartos de final de la Copa de la Liga en busca de meterse en la semifinal del certamen. El encuentro de eliminación directa será en estadio neutral, pese a que se disputará en la provincia de la que es el Pirata, y el ganador de la llave chocará con el vencedor de Racing y Rosario Central.

El conjunto de Núñez viene de un momento complejo porque lleva tres partidos al hilo sin ganar por el certamen local, la peor racha de la era de Martín Demichelis. Fueron dos caídas consecutivas, ante Huracán y el Canalla, y viene de igualar sin goles ante Instituto. La producción del equipo ha caído y necesita elevar el nivel nuevamente. Además, no le gana al Pirata en aquel escenario desde 2015.

Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con Miguel Borja, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha. En tanto, la buena es que volverá el capitán y referente Enzo Pérez y el que dejaría el once titular es Matías Kranevitter. En cuanto al resto, mantendría la base. Las dudas pasan por el lateral izquierdo en el que Enzo Díaz y Milton Casco se disputan un lugar, y la continuidad de Manuel Lanzini entre los once.

El Pirata viene de sufrir una durísima caída ante Racing en la última fecha de la fase regular del certamen por 4-1 ante Racing, pero en Córdoba se ha hecho fuerte. En cuanto al equipo, Guillermo Farré analizaría dos variantes. Una opción es que Erik Godoy ingrese en la zaga en lugar del juvenil Matías Moreno mientras que en el ataque aparecería Franco Jara, quien viene de marcar un gol, por Lautaro Pastrán.

La probable formación de River

Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz; Nacho Fernández o Facundo Colidio o Pablo Solari, Manuel Lanzini o Rodrigo Aliendro, Esequiel Barco; Salomón Rondón.

El posible once de Belgrano

Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Esteban Rolón, Santiago Longo y Facundo Lencioni; Franco Jara y Lucas Passerini.

Hora: 18.30

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Facundo Tello

El historial de River y Belgrano

Jugaron en 37 ocasiones

Belgrano ganó ocho partidos

River se impuso en 22 encuentros

Terminaron igualados en siete oportunidades

Último antecedente: Belgrano 2-1 River, por la fecha 2 de la Liga Profesional 2023