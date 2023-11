Lanzaron Programas de Formación en Economía del Conocimiento que beneficiarán a unas 400 familias de agricultores de la provincia

Esta mañana se presentó un plan de formación profesional y continua destinado a agricultores de Misiones que comenzará en los próximos meses. Funcionará en al menos 10 municipios y alcanzará a unos 400 agricultores. El objetivo es que los productores se apropien de conocimientos digitales, de marketing y de cultivo sustentable para potenciar el empleo verde en la región.

La ministra de Agricultura Familiar de Misiones, Marta Ferreira, anunció el lanzamiento de programas de formación en economía del conocimiento destinados a los agricultores familiares de la región.

«Justo estoy aquí con la resolución que me acaba de entregar el Ministerio de Trabajo. Este es el plan de formación profesional y continua que se ha aprobado y que vamos a comenzar en los próximos meses, en breve, a desarrollar este paquete de capacitaciones para agricultores», expresó la funcionaria.

El programa abarca diversas áreas de formación en colaboración con instituciones como la Fundación Innovación Misionerista, la Facultad de Ciencias Económicas de la provincia y la Escuela de Robótica. Se espera que estas capacitaciones, que se extenderán a alrededor de 10 municipios, beneficien a unos 400 agricultores.

Cabe señalar que el objetivo principal está en dotar a los agricultores de herramientas modernas como el GIS, la georreferenciación y el mapeo para optimizar la planificación de sus cultivos en respuesta a los desafíos del cambio climático, indicó Ferreira.

En la misma línea, se resaltó la importancia de integrar a los agricultores familiares en los espacios makers. «Porque lo que nosotros hemos observado en estos años es que los espacios makers están, pero para la ruralidad es todavía una cuestión, un tema que no lo entienden, que no saben qué es o que lo ven como que no es para sí. Y esta oportunidad de que el agricultor vaya al espacio maker a aprender cómo armar un sistema de riego automatizado les va a servir también para entender que en ese espacio maker probablemente puede ir su hijo, su nieto, otros más, y empezar a entender qué es esto lo que propone la provincia para toda la comunidad», señaló la ministra.

Otro de los aspectos que se abordarán, son las capacitaciones en e-commerce para que los agricultores puedan utilizar diversas plataformas de comercio digital. Estas formaciones, surgidas en el contexto de la pandemia, buscan empoderar a los agricultores familiares para vender sus productos en línea. «Hemos desarrollado algunas capacitaciones con Silicon para agricultores familiares: cómo utilizar la herramienta de Whatsapp Business, cómo vender a través de algunas aplicaciones que muchos tenemos en el teléfono y no sabemos cómo utilizarlo», mencionó Ferreyra.

Verónica Derna, titular de la Agencia Territorial Posadas del Ministerio de Trabajo de Nación, también participó del lanzamiento del proyecto. «Hoy estamos presentando el proyecto de formación profesional y continua en el marco de la economía del conocimiento», declaró Derna. Este proyecto, fruto de una colaboración intensiva, busca integrar aspectos de la economía verde y digital en el ámbito de la agricultura familiar.

Según comentó Derna, la idea nació a partir de de un diálogo fructífero la ministra Marta Ferreira, debido a que pretenden alinear las actividades de diversos organismos e instituciones. «Pusimos sobre la mesa todos los proyectos y cómo veníamos trabajando cada uno de los organismos o instituciones», explicó, destacando la importancia de la sinergia entre diferentes sectores.

De esta manera, el enfoque del proyecto es doble: promover conocimientos digitales y fomentar prácticas que respeten el medio ambiente. «Pensamos sobre todo en incluir a esta población en conocimientos relacionados con el mundo digital y también todo lo relacionado con la economía verde para impulsar empleos verdes», afirmó la titular de la Agencia, precisando que estos cursos están diseñados para mejorar la eficiencia y productividad de las chacras, al mismo tiempo que se preserva el medio ambiente.

Lanzaron Programas de Formación en Economía del Conocimiento que beneficiarán a unas 400 familias de agricultores de la provincia