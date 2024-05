Así lo afirmaron desde la organización. Y agregaron que la maratón de las Cataratas que tendrá lugar este domingo en el Parque Nacional Iguaçu (Foz), es un evento de carbono neutro, certificación que es un compromiso con la salud del planeta y para reducir los impactos generados por los gases de efecto invernadero.

El Parque Nacional Iguaçu en Foz- Brasil, escenario de las icónicas Cataratas del Iguazú y de la Media Maratón de las Cataratas, es una unidad federal de conservación de protección integral, que tiene el objetivo de preservar la biodiversidad del bosque del Atlántico.

Colaborando con la preservación de nuestro planeta y la reducción de los impactos causados por el calentamiento global, la 15ª Media Maratón de las Cataratas es un evento de carbono neutro, a través de la adquisición de créditos de carbono de la ONU.

Para obtener la clasificación de eventos de carbono neutro, la maratón pasó por un proceso específico, que contó con varias etapas, las principales fueron la medición de la cantidad de gases emitidos, calculados por la metodología aprobada por ABNT, seguida de la compensación, que consiste en la neutralización de las emisiones de gases por la adquisición de créditos de carbono.

La emisión de gases de efecto invernadero afecta la salud del planeta, causando el cambio climático y el calentamiento global. El certificado de carbono neutro es una forma de neutralización, que debería inspirar la reducción en todas las áreas, como la idea de consumo consciente a los participantes de la prueba.

Para Marcelo Skaf, director técnico de Urbia Cataratas, la certificación de Carbono Neutro es parte del compromiso de la carrera, teniendo en cuenta que las Cataratas del Iguazú son una de las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza.

“Urbia se preocupa por la sostenibilidad en todas sus acciones. En este sentido de contribución, para dar el ejemplo con esta acción, disfrutamos de que hay muchas personas movilizadas, más de tres mil corredores, prensa, medios de comunicación y de esta forma traemos un poco de luz a este problema. Toda la carrera se está neutralizando: el transporte de personas desde la ciudad hasta el parque, el transporte interno dentro de la unidad, así como el transporte de proveedores y proveedores de servicios involucrados, los consumos resultantes del funcionamiento de las cataratas de Urbia y todos los desechos generados generados por y durante la operación del evento y durante la carrera, por todos los participantes».

Por su parte, Munir Calaça- director presidente de Urbia Cataratas- dijo en diálogo con MisionesOnline que «la Media Maratón de las Cataratas es una maratón muy especial, en medio de la naturaleza, para disfrutar en familia, así es que invito a todos que compartan con nosotros este evento y nos visiten».

La validación de la neutralización de los gases tiene en vista los créditos de carbono, por medio de la compra de los proyectos oficializados por la ONU. La reducción del impacto también aborda nuevas medidas que se adoptarán con el plan de ajustes operativos para el evento de carbono neutro.

La 15ª edición de la Media Maratón de Cataratas es una realización de Urbia Cataratas y el Parque Nacional do Iguaçu/ICMBio. El evento está patrocinado por el Fondo Iguaçu, Nissei, con el apoyo del Shopping Catuaí Palladium, Hoahi, CCR, Polina, Sferriê, Ambev, Limber, Trilha D’água, Helisul, Mr. Coco, Itaipu Diesel y Arcor, juntamente con la promoción de RPC.

Este domingo

Debido a la 15° Media Maratón de las Cataratas, este domingo 5 de mayo, el Parque Nacional Iguaçu tendrá un horario de apertura especial, y abrirá sus puertas para visitas turísticas a partir de las 12 horas.

En tanto que los atletas y acompañantes de la carrera deben entrar desde las 4:30 a.m. para garantizar la presencia en el evento.

La maratón: de 4:30 a.m. a 11:59 a.m., la infraestructura de visitas estará abierta solo para los participantes de la Media Maratón de las Cataratas. El transporte de acceso de los atletas será de 4:30 a.m. a 6 a.m. Y para las escoltas, de 6 a.m. a 6:30 a.m. El regreso de la prueba tendrá lugar a partir de las 10:30 a.m.

Transporte de atletas: de 4:30 a.m. a 6 a.m.

Transporte de escoltas: de 6 a.m. a 6:30 a.m.

Transporte de regreso: 10:30 am

Ingreso de escoltas será de 6 a.m. a 6:30 a.m., las personas que desean asistir a la llegada de los corredores de la carrera deben ir al Centro de visitantes del Parque y adquirir su ingreso o comprar por internet.

En tanto que de 12 a 16 horas, el Parque Nacional Iguaçu estará abierto para las visitas, con el funcionamiento normal de todos los servicios. Los boletos se pueden comprar por adelantado en el sitio web cataratasdoiguacu.com.br