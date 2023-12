“La verdad es que no me imaginé nunca esto”: Leo Augsburger y un 2023 soñado

El padlista misionero volvió a la tierra colorada luego de su histórico resultado en el Open de México y dialogó en exclusiva con Misiones Online. “Me queda mucho por delante y el año que viene va a ser más duro”, aseguró.

Leo Augsburger recordará por siempre este 2023. El misionero tuvo un ascenso meteorico en la escena del pádel mundial y se metió de lleno en los reflectores del World Padel Tour, despertando el interés de propios y extraños.

Luego de finalizar su temporada, el nacido en la tierra colorada regresó para descansar junto a su familia y dialogó en exclusiva con Misiones Online, donde realizó un balance de todo lo conseguido en el año.

“Terminó siendo un año de locos con lo de México y con lo de la fiesta (del deporte misionero), la verdad es que estoy muy contento”, comentó.

“Fue un año increíble y terminó de la mejor manera. Creo que este año va a quedar en mi carrera porque habiendo pensado y mirado siempre desde muy chiquito las finales del World Padel Tour y pasar a jugar no una, sino que tuvimos la suerte de jugar dos, con mucho esfuerzo y trabajo de todo el equipo”, destacó “Leito”.

Según expresó el misionero, el objetivo se cumplió con creces: “La verdad que estamos muy contentos, era lo que queríamos, tratar de estar ahí peleando entre los mejores. Hoy en día estamos número 24 y 18 del ranking, así que muy contento por el trabajo hecho este año”.

Augsburger hizo un repaso por su 2023 y se refirió al momento “quiebre” para su temporada: la disolución de su binomio junto a Tino Libaak, luego de la final del Open de La Rioja.

“Con Tino ya teníamos un mes antes de la decisión de separarnos cuando pasó lo de La Rioja. Cada uno tomó su camino por separado, juntamos experiencia, y la verdad es que aprendimos muchas cosas nuevas”, relató.

“Después decidimos volver porque ya no nos quedaba opción y decidimos poner esa experiencia que nos dio cada pareja cuando estuvimos separados y trabajamos para tratar de complementarnos bien. La verdad que nos resultó muy bien y por eso pudimos jugar dos finales, que era lo que tanto queríamos”, explicó.

Otro de los momentos claves en su carrera durante el año fue su afiliación a la marca Nox, con establecimiento en España, donde el misionero dio su siguiente paso. En esa línea, se refirió a la adaptación que tuvo que realizar y a la convivencia con otros deportistas.

“La convivencia cuando te reciben es de diez. Por ahí no tenés tantas ganas de charlar con alguien por miedo a ser muy cargoso o pesado. Entonces siempre nos manteníamos ahí, hasta que de a poco los jugadores nos fueran involucrando en grupos. Ese trato con la gente te va llevando bien”, contó Augsburger.

En este sentido, el misionero hizo especial énfasis en la figura de Agustín Tapia, a quien catalogó como el “referente en la academia”, y con quien tuvo la chance de entablar una relación casi personal. “Fui a la casa, estuve con la familia y hasta ahora fue excelente con nosotros”, comentó.

Además, hizo referencia a las palabras de Tapia luego de la final del Open de México, donde de alguna manera, se disculparon con el misionero y Libaak por haberlos derrotado.

“Es el trabajo de cada uno y me pongo del lado de ellos. Una vez que lo pensás con la cabeza fría, lo tenés que entender, porque es el trabajo que cada uno. La verdad que sé cómo es Agustín como es Arturo y son dos pibes que nunca sacan el pie del acelerador, sea quien sea”, reflexionó el misionero respecto a esa final.

“La verdad es que escuchar sus palabras después te ayudan un montón. Después, con Agustín afuera de las cámaras también estuvimos hablando un montón, así que como me dijeron, capaz en éste Master no estoy, pero, pero voy a estar ahí sentado viendo si pasa alguna cosa o algún jugador se lesiona. Me queda mucho más por delante”, añadió

Campeón con Argentina

Por otro lado, Augsburger se pronunció acerca de uno de los momentos más importantes que tuvo durante el 2023, el cual fue ni más ni menos que integrar las filas del seleccionado argentino y, además, ser el encargado de darle el punto de campeonato en el último Panamericano.

“Era lo que queríamos, es la realidad. Rodri armó la pareja para tratar de ganar 3-0, que por suerte fue lo que pasó, con la ayuda de los chicos afuera, alentando siempre”, indicó.

“La verdad que fue una locura. El partido fue sufrimiento de principio a fin, levantando, siempre remontando. La verdad es que luchamos a muerte, como cada argentino que lucharía por su camiseta y nos pudimos llevar la victoria después de casi tres horas de partido”, dijo “Leito”.

Además, resaltó la figura de Miguel Lamberti, quien fue parte de la Selección y que apoyó a la dupla.

“Con Miguelito nos llevábamos muy bien. Estuvimos en la casa, estamos en el mismo circuito, compartimos un montón de cosas con él y nos quiere mucho. Nosotros siempre lo admiramos y lo queremos mucho a él también, así que la ayuda que nos da, ayudó un montón para estar tranquilo”, destacó Augsburger.

“Le dije que le iba a dar el Panamericano. A él se le escapó por pequeños detalles y aparte porque los contrarios jugaron muy bien, pero le había dicho que le daba Panamericano y bueno, por suerte con la ayuda de él, pudimos llevarnos el título”, afirmó.

Ya con la temporada 2023 concluida, el misionero hizo una valoración del camino recorrido y reconoció: “la verdad es que no me imaginé nunca esto”.

“Creo que fue muy rápido todo, a muy corta edad. Como hablamos con mi familia, siempre pasaron etapas muy rápidas que capaz no nos dimos cuenta, pero por suerte con la ayuda de ellos lo pude manejar. Tengo amigos también que me ayudan, así que siempre estoy rodeado de buenas personas que me ayudarán a definir las cosas”, reflexionó.

“Este año fue una locura, pasó muy rápido, y cuando me di cuenta ya estaba con Argentina, con la familia de amigos y la verdad que eso también te pone muy contento. Sabes que jugas el último torneo, estás por jugar una final que soñaste, jugas contra dos amigos que te quieren mucho y la verdad es que paso todo muy junto pero muy feliz por este año”, valoró Augsburger.

Por último, se refirió al próximo desafío en carpeta, el Máster Finals de Barcelona, al cual accedió luego de alcanzar la final del Open de México, aunque en carácter de suplente.

“Estoy convocado como suplente del Master, así que tengo que estar ahí afuera por cualquier motivo, por si en el último minuto de calentamiento, ese día se lesiona alguien, tengo que entrar ahí. Ahora tengo esta semana para prepararme, para estar bien, con todas las pilas de vuelta, con toda la energía”, indicó.

“Ahora toca viajar a Barcelona, a ver qué puede pasar, y ojalá esa puerta se termine de abrir para jugar el Máster Final”.

Y añadió: “se viene otra vez un nuevo circuito. Hay que salir de abajo, como dijimos, hay que tratar de remar como remamos este año. Capaz no es la locura que fue este año, pero vamos a seguir trabajando con el equipo. Se viene un nuevo circuito nuevo, objetivos de vuelta, hay que seguir sumando puntos y seguramente el año que viene será mucho más duro que este”, completó el misionero, respecto a las aspiraciones del 2024.