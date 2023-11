Boca, sin chances de ir a la Copa Libertadores: jugará la Copa Sudamericana después de siete años

San Lorenzo ganó su partido y se metió cuarto en la tabla anual, relegando al Xeneize al sexto puesto y lo dejó sin chances de acceder al certamen continental. Con esto, pierde la oportunidad de recaudar una suma importante.

El triunfo de San Lorenzo dejó a Boca sin chances de clasificarse a la próxima Copa Libertadores y la eliminación resulta no solo un golpazo a nivel deportivo, ya que el torneo se convirtió en una obsesión para el Xeneize, sino que además le prohibió al azul y oro recaudar una importante suma de dinero que otorga la Conmebol a los equipos que compiten en el certamen más importante de América.

Para tener una idea, por haber llegado a la final de la última edición Boca se llevó U$S 16.450.000. A partir de eso, y si bien no está confirmado si los montos serán los mismos o aumentarán para 2024, se puede imaginar los millones que no podrá recaudar en esta ocasión. Por empezar, hay que tener en cuenta que los de la Ribera solo tenían chance de acceder a la fase previa.

Conmebol en la edición pasada otorgó 400 mil dólares, 500 mil y 600 mil a los clubes que disputaron dicha etapa en fase 1, 2 y 3 respectivamente -los argentinos comienzan desde la segunda-. En tanto, por jugar la fase de grupos cada equipo se llevó unos 3 mil dólares más un adicional de 300.000 por cada compromiso ganado.

De ahí en adelante las sumas siguieron incrementando: US$ 1.250.000 por los octavos de final, 1.700.000 por cuartos, 2.300.000 al que se metía entre los cuatro mejores, 7.000.000 asegurados para el subcampeón y unos 18.000.000 para el que se alzaba con el título. Aunque a estos últimos 18 millones hay que sumarle otros 3 más que corresponden a la clasificación a la fase de grupos de la edición siguiente. Es decir, un total de alrededor de 30 millones de dólares para un campeón que comience en fase de grupos y gane al menos cuatro compromisos en esa fase.

Pese a que se quedó afuera de la Libertadores, Boca se ganó el boleto a la próxima Copa Sudamericana por la que también tiene premio, aunque son números mucho más modestos. Por ejemplo, en el mejor escenario que sería ganar la Sudamericana se llevaría US$ 11.150.000.

El cociente se fracciona de la siguiente manera: 900 mil dólares por la fase de grupos, 300 mil por cada encuentro ganado, 550 mil de octavos, 600 mil para el que llegue a cuartos, 800 mil por acceder a la semis y 8 millones para el campeón (5 millones por levantar el título y otros 3 por meterse en la Libertadores siguiente). Por ende, la diferencia entre jugar un torneo y otro es notoria.

Fuente: TyC Sports