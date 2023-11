Posadas | Alegrarte recibió el prestigioso premio a Mejor Producto/Servicio otorgado por la Asociación Misionera de Marketing

Alegrarte Art-Café, galardonado con el premio a Mejor Producto/Servicio por la AMMKA, celebra su triunfo y anticipa futuros desafíos. El establecimiento posadeño, una fusión de arte y gastronomía, destacó por su videoclip inspirador y planea expandir su oferta con talleres de arte en el próximo año.

«Para nosotros la verdad que fue un orgullo. Primero, haber salido ternados de tantos que han participado, que realmente, como decían ahí, todos eran buenos y son muy buenas las propuestas que se presentaron. Así que haber podido, haber sido elegido Alegrarte, es para nosotros un orgullo y estamos muy contentos por este reconocimiento», expresó Carla Seewald, propietaria de Alegrarte.

La propietaria también reflexionó sobre el año vivido: «Para nosotros este año fue todo un año de mucho aprendizaje. La verdad que yo y mi familia pertenecíamos al rubro gastronómico. Estaba la idea del arte, toda la propuesta que habíamos pensado para lo que sea, Alegrarte. Pero la verdad que fue un año bastante movido, divertido, muchas cosas nuevas de aprendizajes».

Lautaro Mello, community manager de Alegrarte, compartió detalles sobre el videoclip presentado para la postulación a los premios AMMKA. «El video, básicamente, se basó en Carla, que era el sueño de ella de chiquita de tener lo que hoy es hoy, Alegrarte. Entonces, nos focalizamos en Olivia, en representarla a ella como Carla de chiquita. Por eso el video empieza como que está en la plaza, está ahí, de la nada empieza un sueño y eso también es lo que quiere representar Alegrarte, es entrar, vos visitas a Alegrarte y es como que entras a un mundo de fantasía, como Alicia al país de las maravillas, que entras y te desconectas del mundo también», manifestó Mello.

Por su parte, Carla Seewald se sumó a la conversación elogiando el videoclip, en evidente conformidad. «Lo que tengo para decir es que ellos no me comentaron nada de lo que iban a hacer. Fue todo sorpresa. Entonces, mi marido me decía, están grabando para Instagram y cuando lo vi, la verdad que, te digo, felicitaciones porque pudieron captar como que eso es lo que uno quiere comunicar, de poder visualizar algo que uno tiene en la mente y eso poder materializarlo».

Con la mirada puesta en el futuro, la propietaria del espacio cultural premiado anticipó sus planes para el próximo año. «El próximo año vienen nuevos desafíos. El año que viene queremos ir por más, estar abiertos más tiempo, más días, también incursionar en lo que sean todos los talleres de arte”, aseguró.

Alegrarte Art-Café recibió el prestigioso premio a Mejor Producto/Servicio otorgado por la Asociación Misionera de Marketing