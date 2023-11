Análisis semanal: La campaña sucia libertaria y una visita cargada de novedades

En los últimos días de campaña Massa volvió a visitar Misiones y la elogió por su clima de convivencia política que contrasta con la grieta nacional. Anticipó medidas concretas orientadas a Misiones y beneficios para exportadores. Se extiende la lista de rechazos a un eventual gobierno de Milei pero las encuestas muestran paridad. Las huestes libertarias se despacharon con una campaña sistemática de difusión de información falsa elaborada con IA a una escala que desafía a la democracia.

Argentina se acerca al último y definitivo hito del largo calendario electoral en un contexto de absoluta incertidumbre. Las encuestas muestran un empate técnico pero los analistas aseguran que el escenario es muy dinámico porque hay un porcentaje de votantes relativamente amplio que todavía no decidió su voto o que podría cambiar a último momento. En ese contexto cobra particular relevancia el debate de mañana, en el que cualquier error podría ser irrecuperable.

Las encuestas que se realizaron en las dos semanas posteriores a la primera vuelta mostraban un crecimiento rápido de Sergio Massa, que se dio en coincidencia con la desprolija alianza de Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich y una serie de desafortunadas apariciones públicas del libertario.

El candidato de LLA volvió a crecer cuando en las estaciones de servicio comenzó a faltar combustible, pero se estancó cuando el abastecimiento se normalizó y el dólar blue bajó de 1.200 pesos a menos de 900.

Desde las consultoras que vienen tomando el pulso a la opinión pública todos los días atribuyen este comportamiento volátil del electorado al hecho de que, llegado el punto del balotaje, las elecciones ya no se definen por el voto a favor sino por el voto en contra.

El resultado dependerá de la boleta que elijan quienes no tuvieron a Massa ni a Milei como primera (tal vez tampoco como segunda) opción. Exactamente un tercio de los que fueron a sufragar en octubre no optaron por ninguno de los dos que ahora se disputan la presidencia. Para ellos esta no es una elección por el mejor sino por el menos malo.

Eso hace que las campañas se orienten más a atacar al rival que a destacar virtudes propias. En ese punto coinciden los aparatos oficiales de ambos candidatos y las entidades y figuras públicas que se manifestaron en las últimas semanas en contra de uno u otro.

Pero hay una diferencia muy marcada en las herramientas que eligen desde cada uno de los bandos y en los límites que están dispuestos a superar.

La campaña anti-Milei abunda en críticas al modelo económico que pretende imponer el libertario, busca echar luz en las opiniones más controvertidas que se escucharon del candidato de LLA y de otras figuras de ese espacio, como el mercado de órganos o de bebés, el apoyo a la libre portación de armas, el negacionismo de toda problemática ambiental, privatizaciones absurdas, cierta simpatía por la dictadura genocida y la insólita idea de cortar relaciones con Brasil por cuestiones ideológicas.

Dirigentes políticos ajenos a cualquier forma de peronismo, como Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, Ricardo Alfonsín, Facundo Suarez Lastra, Pablo Avelluto, Gerardo Morales o Martín Lousteau ya se habían pronunciado en contra de la posibilidad de que Milei resultara electo presidente.

Legisladores electos por La Libertad Avanza le dieron la espalda a Milei tras el pacto con Mauricio Macri y liberales de la primera hora comenzaron a cuestionarse si el león realmente representaba a esa corriente de pensamiento. Uno de ellos fue Carlos Maslatón, histórico dirigente de la UCeDe, quien consideró que el libertario se convirtió en un fascista que reniega de principios fundamentales del liberalismo.

En la última semana se sumaron más de cien dirigentes de Juntos por el Cambio que formalizaron su postura a través de un comunicado titulado “Ni odio ni desquicio, unidad nacional y cordura”, los principales clubes de fútbol del país que rechazaron la propuesta del libertario de privatizar las entidades deportivas y la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) que se sumó a la Iglesia Católica que ya se había manifestado antes de las elecciones de octubre.

Más de cien economistas de distintos países, entre los que se destacan los nombres de Thomas Piketty, Jayati Ghosh, Branko Milanović y José Antonio Ocampo y más de 600 de Argentina firmaron comunicados en los que advierten que la elección de Milei llevaría a la devastación de la economía argentina.

Más de mil mujeres destacadas en diversos ámbitos firmaron una carta en la que explican sus razones por las cuales no votarán a Milei.

Equivocados o no, con argumentos más o menos sólidos, siguiendo razonamientos que cada uno podrá juzgar de acuerdo con sus preferencias, los que llaman a votar en contra de Milei lo hacen desde el lugar de la discusión política.

Milei y los suyos eligieron un camino mucho más objetable: el de la campaña sucia con información falsa.

El propio candidato libertario republicó en las últimas semanas mensajes falsos que le atribuye a figuras tan disímiles como Lionel Messi, Juan Schiaretti o el Duki. También se hizo eco de videos adulterados de Sergio Massa bajo el supuesto efecto de narcóticos y de la madre de Lucio Dupuy desde la cárcel.

A pesar de que sitios especializados en chequeo de información advirtieron que todo eso era falso, el presidenciable de LLA nunca publicó una desmentida.

En una reciente entrevista con el escritor y periodista peruano Jaime Bayly, Milei aseguró que en últimas elecciones hubo fraude, a pesar de que no se presentó ninguna denuncia y de que los apoderados de todos los partidos que participaron, incluidos los de LLA, pudieron supervisar el escrutinio y reconocieron la validez de este.

En los últimos días, sectores libertarios dieron rienda suelta a una campaña de difusión de videos adulterados con herramientas de inteligencia artificial en los que puede verse a Sergio Massa desencajado bajo los efectos del consumo de alguna droga o directamente consumiendo cocaína.

Recurrir de manera sistemática a la propagación de fake news con el objetivo de incidir en la decisión del electorado e intentar romper el consenso internacional respecto a la transparencia del sistema electoral argentino sin tener ninguna prueba, son conductas temerarias que atentan contra el desenvolvimiento de la democracia y que no deberían quedar impunes.

Visita de alto contenido

Massa eligió a Misiones como sede de uno de sus últimos actos de campaña y para presentar al país el plan que elaboró junto al ministro Matías Lammens para desarrollar al turismo receptivo internacional.

Anunció que en 2024 comenzará a funcionar la Zona Aduanera Especial, aseguró que bajará la tasa aeroportuaria de Iguazú para que pueda competir en igualdad de condiciones con el Aeropuerto de Foz, lo que favorecerá la llegada de nuevos vuelos internacionales y anticipó un esquema de cero impuestos internos para las exportaciones incrementales que regirá el año próximo.

Massa fue el único candidato que vino a Misiones varias veces durante el año, aquí se reunió con empresarios, con productores y tomó contacto con la gente y con la dirigencia política. Hizo compromisos y respondió pedidos con medidas concretas orientadas a mejorar el desenvolvimiento de la economía.

Destacó que el Pre Viaje llevó a 500 mil argentinos a visitar Misiones y que ese programa continuará si resultara electo presidente, a diferencia de Milei y Macri que quieren eliminarlo porque consideran que se trata de un gasto innecesario. Al igual que otros “gastos” como la universidad pública, la salud y los subsidios a la luz y al transporte, todas medidas que golpearán al bolsillo de la gente.

Ejemplo anti-grieta

El hecho de que Massa haya elegido a Misiones en un momento bisagra de la campaña tiene directa relación con el lugar que se ganó la provincia como ejemplo de convivencia armónica y civilizada en el ámbito de la política, que es más o menos lo que pretende llevar el candidato de UP al gobierno de unidad de nacional que buscará construir de ganar las elecciones.

De allí que el encargado de recibir a Massa, el orador que abrió la seguidilla de actividades de las que el tigrense participó en Misiones fue el conductor del Frente Renovador, Carlos Rovira, quien se encargó de presentar ante el país el modelo de concordia que impera en la provincia. “Acá está el elixir que cura la grieta, porque la tienen todos los misioneros, entendiéndonos, trabajando todos los días sin quejas, pero llamando al otro, ‘trae tu idea que es bienvenida’. Ese es el elixir moderno que hoy quisiéramos compartir con nuestros visitantes”, manifestó.

“La grieta está en nuestras mentes, no podemos vernos como enemigos, no podemos siquiera debatir esa palabra” y llamó a no permitir “que en nuestro territorio ingrese el odio, la incomprensión y la intolerancia”, valores sobre los cuales Milei construyó su figura política.

El presidente de la Legislatura llamó a votar en defensa de los intereses misioneros, entre ellos la creación de un área aduanera especial para producir y competir con mayores ventajas.

En su discurso, Rovira también se refirió a la histórica postergación que arrastra Misiones frente al poder central. “No nos sentimos integrados ni en nuestra historia nacional, que siempre ha sido mezquina y en las concreciones estamos lejos de un concepto de país integrado en el cada uno valga lo mismo. Esa es la principal tarea pendiente”, consideró

Destacó que pese a esa posición desfavorable en la que la puso el poder central, “en Misiones no nos quedamos en la crítica. Hoy Misiones es un crisol de ideas nuevas, desbordantes de esperanzas y de futuro, que hoy se están haciendo una realidad. Que es mediante el conocimiento como lo es el Silicon, la escuela de robótica, y la Escuela de Innovación que llevan adelante el talento, la habilidad del misionero y la misionera. Estamos lejos, y todo esto lo construimos pese a la adversidad”.

Todo eso antes de instar a Massa a hacer realidad el viejo anhelo misionero de contar con esquema impositivo diferenciado que mejore la competitividad frente a las economías de los países vecinos pero que además potencie a los exportadores “él (en referencia a Massa) va a decidir con el compromiso que hoy tiene que hacer con los misioneros, de hacer con la pluma delicada y firme de la presidencia, ese decreto, esa plataforma que va a dar justicia a las injusticias. Es ese espacio diferencial distinto porque Misiones lo es, es una provincia singular (…) No hay otra igual en el país. Por eso desde aquí queremos producir, comerciar, fabricar todo lo que sea, no con migajas sino con lo que merecemos, un esquema competitivo que solo se puede dar aquí”, enfatizó.

En respuesta, el candidato de UP anticipó que antes de fin de año anunciaría la puesta en vigencia de la zona aduanera en Misiones.

A pocos metros del acto lo estaban escuchando cientos de empresarios misioneros, de la yerba, la foresto industria, el comercio, el turismo y la producción, que luego tuvieron otro encuentro con el candidato a presidente, donde también se anunciaron beneficios impositivos y económicos.

Rovira llamó a votar con libertad pero no a cualquier precio: “El precio es la dignidad de nuestro pueblo, el precio es remontar esta mochila que no la decidió Sergio, que la lleva adelante no importa. Este es el tiempo, hay que hacerse cargo como lo está haciendo, la economía y lo que no funciona no lo decidió él”.

Y por último recordó el contundente apoyo que recibió la Renovación de parte del pueblo de Misiones, con un gobierno que se prepara para profundizar el camino de crecimiento y concreciones que se viene transitando: “el capítulo que vamos cerrando en el año lo iniciamos en mayo donde el pueblo misionero, de manera contundente y determinante, puso a los nuevos gobernantes hoy Hugo y Lucas, que son la síntesis de la experiencia, la tranquilidad y la firmeza para gobernar en estos tiempos y la juventud que dio paso a esta renovación neo que se hace carne en el país desde Misiones y son todos ustedes caras jóvenes, bienvenidos porque es el presente y el futuro al mismo tiempo”.