Gobernador Roca | Con asistencia provincial y municipal, productores trabajan para recuperar caminos vecinales y reconstruir invernaderos dañados por las intensas lluvias

Los fuertes temporales que azotaron la región en las últimas semanas fueron devastadores para el agro. El intendente de Gobernador Roca, Rosendo Lukowski, describió el complejo panorama de sus vecinos en la chacras debido al daño en plantaciones hortícolas e invernaderos, así como los desafíos que enfrentan los habitantes debido a la destrucción de caminos.

«Realmente es muy preocupante la situación, el Estado provincial también está presente, Vialidad Provincial, el ministro, está todo el ente productivo siempre presente. Pero pasa lo siguiente, el problema es la forma que llueve, ayer estuve con colegas en Posadas, con la Unión de Massa, y decían que no pueden buscar la forma de solucionar porque la lluvia no para», expresó.

Además, el intendente destacó la magnitud del desafío, pues según señaló, cuentan con 724 kilómetros de caminos y enfrentan problemas significativos para mantenerlos transitables. «Imagínense usted, está brotando agua en todos los cerros, no es fácil, no hay forma de superarla», lamentó Lukowski.

En cuanto a la situación de los pequeños productores, hizo hincapié en la necesidad de atención urgente. «Hay un productor de acá, de Roca, que todos los viernes yo le doy para que cubra su verdura que lleva a Posadas porque no tienen vehículo. Aparte, la mayoría de los productores, si agradezco y los felicito por su esfuerzo que han hecho, el 80% tienen sus camionetas 4×4. No por eso me voy a quedar quieto, y dejar que los productores se arreglen solos porque tiene camioneta, no», declaró el jefe comunal.

En este sentido, se refirió a la solicitud de compensación para los pequeños productores afectados. «Se ha entrado en un sistema donde hay que empezar primero a armar una buena estructura para colocar una capa. Eso se ha logrado en la mayoría, porque no estaban bien hechas, sin lluvia, con mucho calor, ya volaba el plástico», explicó.

Lukowski destacó la asistencia proporcionada por el Estado y la capacitación en el manejo de invernaderos. «Yo tengo invernaderos, tengo acá en la escuela, que vino Marta Ferreira, con todo el equipo se ha hecho un invernadero modelo, se explicó cómo hay que hacer un invernadero, se le entrega los folletines a los colonos, cómo armar un invernadero, esa asistencia está de parte del Ministerio de Agricultura Familiar», afirmó.

Finalmente, subrayó la importancia de un esfuerzo compartido en tiempos de crisis climática. «Es un momento que tenemos que estar haciendo un esfuerzo compartido, hoy, no toda la culpa la tiene el intendente, sino que la naturaleza está así, y tenemos que cuidar, y estar cerca siempre. Siempre estuve cerca de la gente, y se está haciendo todo lo que está a nuestro alcance», concluyó.

