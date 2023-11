Victoria Tolosa Paz coordinó el operativo de asistencia a los afectados por la emergencia hídrica en Misiones, Corrientes y Chaco

La ministra de Desarrollo Social de la Nación encabeza desde el viernes el operativo integral de asistencia directa del Estado a más de 8500 familias en el Noreste argentino tras las inundaciones por el desborde de los ríos Uruguay y Paraná

Victoria Tolosa Paz ponderó la presencia y la potencia del Estado nacional con los Ministerios de Desarrollo Social, Defensa y el Ejército argentino en articulación con las provincias afectadas, los municipios y sus áreas de emergencia, para asistir y brindar la ayuda ante la emergencia por las inundaciones en Misiones, Corrientes y Chaco.

“Trajimos y ponemos a disposición el operativo de emergencia que el Presidente de la Nación y Sergio Massa han dispuesto para esta situación en Chaco, Corrientes y Misiones, que en los próximos días tendrán una crecida aún más importante del río Paraná, por eso es importante estar al lado de los vecinos, y actuar ante la defensa de los terraplenes, mejorar las postas sanitarias, mejorar la vida de las familias durante la emergencia cuándo está el agua, pero fundamentalmente garantizar la subsistencia de las actividades económicas dañadas”, dijo la ministra en la localidad chaqueña de Puerto Vilelas, donde junto al Gobernador Jorge Capitanich, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga;la ministra de Desarrollo Social Pía Chiachio, e intendentes participaron de una reunión informativa con el Comité de Emergencia hídrica para diagramar la asistencia.

En esa provincia la ministra recorrió las zonas afectadas de Tres Bocas y Antequeras en Colonia Benitez y luego se trasladó a Barranqueras, otras de las ciudades damnificadas por la crecida del Río Paraná, para recorrer junto a la intendenta Magdalena Ayala, la zona de Isla del Cerrito y luego el resto de las zonas inundadas en articulación con Prefectura Naval.

La ministra aseguró que ya llegaron desde Buenos Aire los 15 mil kilos de alimentos y agua potable, chapas, tirantes, ropa, colchones, frazadas, kits de limpieza, repelentes para más de 8500 familias, y además garantizó la presencia del Estado para la recomposición económica de productores de la agricultura familiar, la pesca y el ganado después de que pase el agua.

“Hay un Gobierno Nacional trabajando y articulando con los gobiernos provinciales y con cada una de las comunidades, y un Ministerio de Desarrollo Social que es clave ante tantos que dicen que el Estado y que el cambio climático no existe y es un invento. Acá hay un Gobierno nacional que con mucha responsabilidad no solamente asume las consecuencias del cambio climático, sino que usa toda la potencia del Estado para accionar y asistir a las familias que saben que sin Estado no hay posibilidad de recomponer sus unidades productivas y tenderles una mano en estos momentos difíciles”, remarcó Tolosa Paz

Durante la tarde de ayer Tolosa Paz también se dirigió hacia el centro de la provincia de Misiones para coordinar la asistencia en las localidades Salto Encantado, Aristóbulo Del Valle y Dos de Mayo que fueron muy perjudicadas por la crecida del río, las fuertes tormentas y la cola del tornado que dañó las producciones de yerba mate, tabaco y té de la región.

En ese sentido, la máxima autoridad del Ministerio de Desarrollo Social informó que el Ejército nacional puso a disposición para los próximos 10 días el uso de un helicóptero para sobrevolar las zonas inundadas y asistir a la población ante la necesidad de traslado a los centros sanitarios, y la utilización de una barcaza para el rescate del ganado.

La intensa agenda de la ministra había comenzado el viernes en Corrientes tras su arribo desde Buenos Aires. donde inmediatamente coordinó el operativo nacional junto al ministro de Desarrollo Social de la provincia Adán Gaya, los municipios, Prefectura Naval, y en comunicación permanente con el Gobernador Gustavo Valdes.

A dicha provincia se enviaron equipos de trabajadoras sociales para seguir fortaleciendo la estrategia de atención directa y entregas de insumos que habían comenzado días atrás en las localidades de Goya, Alvear, Paso de los Libres, Monte Caseros y Santo Tomé, y camiones con alimentos y agua potable, además de los elementos necesarios para la reconstrucción de los hogares, ropa, abrigo y elementos de limpieza, para las ciudad capital de Corrientes, Islas de Apipé, Itatí e Ita- Bate.

Este domingo la ministra volvió a sobrevolar en helicóptero la región y regresó a la provincia de Corrientes para recorrer anegamientos en el barrio Punta Itatalo de la capital provincial, para monitorear la entrega de recursos para los evacuados, y luego emprender el regreso a Buenos Aires para continuar con la planificación de la asistencia económica directa a los pequeños productores y las obras de integración socio urbana para las comunidades afectadas.