MiDi apuesta al diseño de autor en Misiones

Desde Midi se realizó un shooting que tiene como principal objetivo exponer una selección de piezas de diseño de autor que permiten apreciar el potencial de la industria textil y del sector pyme dedicados a la indumentaria y accesorios.

La apuesta es a que, en esta temporada primavera/verano los misioneros se permitan lucir piezas enteramente producidas en nuestra provincia en todas las ocasiones posibles, desde la ropa hasta los accesorios que completan el look. Para dar cuenta de esta variedad de posibilidades, se realizó este lookbook a partir de una selección llevada a cabo por el Fashion Lab de Misiones Diseña, un espacio que se posiciona como fundamental para la promoción del potencial que denotan diseñadores de la tierra colorada en materia de innovación e inspiración para destacar en los eventos formales, informales, trajes de baño y looks playeros.

En esta producción participaron las marcas locales Mechi Jaacks, Georgina Madelaire, Onna, Aréma, Nativo, No Tan Santas, By Josefina, Terina, Lañata, SK Diseños y más, Pasionaria, Yecica, Louz, Galian, Tocados por la Realeza y Olivia´s. La combinación y armado de los looks los realizó el Fashion Lab junto al equipo técnico que acompañó el shooting, eligiendo entre lo más demandado para estas nuevas temporadas, inspiradas en lo regional pero también con la mirada puesta en las tendencias marcadas por la industria internacional.

El diseño local despliega su talento con el uso de colores vibrantes y combinación de texturas que dan fe de la calidad de la inventiva y el conocimiento de la técnica para trabajar diversas telas, diseños cómodos, livianos y a la vez elegantes y combinables unos con otros.

Desde Misiones Diseña se promueve el consumo del diseño local fundamentalmente por la calidad que encuentran los creadores misioneros en el balance entre las tendencias internacionales y las búsquedas locales de comodidad que reclaman las temporadas calurosas de nuestra zona, sin escatimar en elegancia, delicadeza, expresividad y originalidad. MiDi tiene un espacio reservado para compartir ese “know how” que, además de facilitar la formación y el aprendizaje, favorece la producción de diseño de indumentaria y accesorios posible de realizarse en el Coworking del Fashion Lab, cada vez más equipado y demandado por diseñadores y emprendedores que buscan incorporar talentos, experimentar con telas, crear networking y explorar nuevos caminos en el diseño de indumentaria, marroquinería, lencería y accesorios.