Liberaron a dos de los cinco expolicías condenados por torturar hasta la muerte a Hugo Wasyluk en Villa Bonita

Dos de los ex policías condenados por el brutal homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38) fueron liberados mediante una excarcelación extraordinaria bajo caución juratoria, menos de dos años después de recibir su sentencia.

Los beneficiados con esta medida son Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González, quienes fueron sentenciados el 14 de diciembre de 2021 a penas de 8 y 5 años de prisión, respectivamente.

La solicitud de excarcelación fue presentada por sus defensores particulares, Eduardo Paredes y Ramón Butof, y contó con la aprobación de la fiscal Myriam Silke y el Tribunal Penal Uno de Oberá. La justificación para otorgar este beneficio radica en que la sentencia aún no es definitiva y se encuentra pendiente un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), el cual podría resultar en una reducción de las penas.

El Tribunal consideró que los acusados no representan un peligro para la administración de justicia, ya que el caso ha sido juzgado y no existe riesgo de fuga, dado que pronto podrían optar por la libertad condicional. En consecuencia, la excarcelación se envió a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, y Heijo y González recuperaron su libertad antes del mediodía del viernes pasado.

Durante el juicio oral, se demostró que ambos formaron parte de la patrulla de la comisaría de Villa Bonita que detuvo a Wasyluk, aunque no participaron en la golpiza. Fueron condenados por no evitar la tortura, siendo competentes para hacerlo, y por encubrimiento. Además, se les impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y poseer armas de cualquier tipo.

En diciembre de 2021, el Tribunal Penal 1 de Oberá dictó condenas para cinco ex policías de la comisaría de Villa Bonita, tres de los cuales recibieron cadena perpetua, por su implicación como coautores penalmente responsables en el brutal asesinato de Hugo Miguel Wasyluk (28) el 26 de abril de 2011.

La víctima fue detenida en Villa Bonita, sufrió una brutal paliza en la comisaría local y murió 27 horas después, en un calabozo de la seccional primera de Oberá. Los condenados a prisión perpetua son el ex sargento Pedro De Mattos, el ex cabo Carlos Antonio Gómez y el ex agente Ricardo Javier Rodríguez, acusados del delito de “tortura seguida de muerte” y también se les inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos y portar armas.

Además, el Tribunal sentenció a Jorge Antonio Heijo a 8 años de prisión y a Wilson Ricardo González a 5 años, por los delitos de “omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”.

La autopsia realizada al cuerpo de Hugo Miguel Wasyluk confirmó que fue brutalmente golpeado y experimentó una larga agonía que culminó en su muerte en la seccional primera de policía de Oberá, entre la noche del 25 y el 26 de abril de 2011.

Estaba esposado y falleció debido a un “shock hipovolémico y asfixia por aspiración de líquido intestinal”. Presentaba lesiones traumáticas en diversas partes del cuerpo, con desgarro de vasos arteriales, lo que provocó un infarto en la zona intestinal y pérdida de conciencia.

El informe médico concluye que “todas las lesiones que sufrió desembocaron en el resultado fatal, y no se puede afirmar si el detenido hubiera tenido un resultado diferente con la atención médica adecuada”.