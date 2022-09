Rechazan apelación del fallo a los ex policías condenados por el homicidio de Hugo Wasyluk

El fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores, Andrés Poujade, (en subrogación del Procurador General) rechazó los recursos de casación ( del fallo), presentados por los cinco ex policías condenados por el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38 años), acontecido el 27 de abril de 2011.

Por el crimen, el martes 14 de diciembre de 2021 fueron condenados los ex policías Pedro De Mattos, Carlos Antonio Gómez y Ricardo Javier Rodríguez como coautores penalmente responsables del delito “tortura seguida de muerte” , a la pena de prisión perpetua, y los agentes Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González, como coautores de “omisión de evitar la comisión del delito de tortura” en concurso real con “encubrimiento” a la pena de ocho años de prisión para el primero y cinco años para el segundo.

El histórico fallo fue dictado por los integrantes del Tribunal Penal de Oberá, compuesto por los jueces Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y Jorge Erasmo Villalba.

Las defensas de los ex policías condenados recurrieron la sentencia del Tribunal obereño ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ)

Al respecto, el pasado 24 de agosto, fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores, Andrés Poujade, como subrogante del Procurador General de la Provincia, rechazó todos los agravios de la impugnación a la criminalidad de los policías condenados. Ahora, la cuestión quedó en manos de los integrantes del STJ.

En su dictamen el fiscal Poujade hace mención también al pedido del ex agente Ricardo Javier Rodríguez de cambiar su declaración que efectuó en el juicio.

La defensa de Rodríguez solicitó la “nulidad de sus declaraciones en la causa por encontrarse condicionadas y que su cónyuge recibe amenazas”.

Fallo histórico

La condena a prisión perpetua alcanzó al ex sargento Pedro De Mattos (48 años), el ex cabo Carlos Antonio Gómez (33 años) y el ex agente Ricardo Javier Rodríguez (37 años), acusados del delito de “tortura seguida de muerte”.

Asimismo fueron inhabilitados de por vida para desempeñarse en cargos públicos y a portar armas de todo tipo.

Asimismo, el Tribunal condenó a 8 años de prisión para el oficial subayudante Jorge Antonio Heijo y 5 años para el suboficial mayor Wilson Ricardo González, imputados por los delitos de “omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”.

Ambos, integrantes de la comisión policial de Villa Bonita – junto a De Mattos, Gómez y Rodríguez- que intervino en la detención de Wasyluk y su traslado a la comisaría de Oberá, donde finalmente falleció.

Por otra parte, el Tribunal decidió absolver al ex jefe de la seccional primera de Oberá, Miguel Ángel Espíndola, acusado por “encubrimiento” y a su personal a cargo a saber: Carlos Ariel Lentini, Roxana Andrea Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, Gustavo Javier Fontana y Hugo Ariel Basaraba, quiénes estaban imputados de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Par estos acusados consideró el beneficio de la duda (“In dubio pro reo”).