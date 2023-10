Detuvieron al entrenador de fútbol femenino denunciado por maltrato, acoso y abuso sexual en Posadas

En las últimas horas, por orden del Juez de Instrucción Dos, Juan Manuel Monte, se efectivizó la detención de Héctor “Chino” T., entrenador de fútbol feenino acusado de acoso y abuso sexual en Posadas.

Según confirmaron fuentes consultadas, el entrenador fue alojado en la Seccional Segunda de la capital misionera. En tanto, el lunes, el acusado será trasladado hasta la calle Santa Fé para presentarse ante el Magistrado.



Las acusaciones contra “Chino” incluyen maltrato, acoso, abuso sexual y la presunta toma de fotografías de las menores para satisfacción personal. También se ha señalado que el entrenador mostró desprecio hacia la orientación sexual de algunas de las jugadoras.

Las víctimas, todas ellas adolescentes de entre 13 y 16 años, han optado por mantener su identidad oculta, siguiendo lo establecido por la ley.

El miércoles 18 de octubre, los padres de las adolescentes que formaban parte de uno de los equipos dirigidos por el acusado desde marzo de este año realizaron las denuncias penales en la Unidad Regional X y se informó al juez de Instrucción 2, Juan Manuel Monte.

Se resaltó que, entre las denuncias, se encuentran al menos seis casos de acoso y abuso, además de episodios de violencia física, que incluyen zamarreos, golpes y constante maltrato verbal. Esto ha causado angustia en las menores de 15 y 16 años.

Úrsula Rodríguez, presidenta del Club Educación, contó que “las jugadoras me pidieron una reunión y me dijeron que iban a estar algunos papás, pero me pidieron que no esté Chino. Él se enteró y me dijo ‘le van a hablar mal de mí’, le respondí que igualmente iba a hacer la reunión”.

Comentó que cuando arrancó la reunión, tuvieron que hacer un acta y una orden del día, para ello las jugadoras les dicen que querían seguir en el Club Educación, pero no querían que Chino Torres sea su director técnico. “Yo pensaba que ellas me iban a decir que él era muy pesado y que entrenaban todos los días y muchas horas”, reflexionó.

Una madre les dice a las chicas que hablen porque para eso me habían pedido la reunión, ante el silencio de las adolescentes. “Una de las chicas rompe el silencio y empieza a contar, fue muy fuerte para nosotros y los padres que no estaban esterados. Yo no podía creer semejante cosa. Leí los mensajes, me dio mucha impotencia, esta persona no tiene que entrenar ni un perro”, lanzó.

Continuó, “él les pedía que vivan con él, las manoseaba, les ofrecía pagarles para que tengan una mejor vida y cumplan sus sueños. Me decían que su modus operandi era preguntarles que orientación sexual tenían, si alguna le decía que le gustaban las chicas, las ofendía. Si les decía que le gustaban los hombres, les decía que tenían que tener su primera vez con él. Hay un montón de otras cosas”.

Mencionó que hay comentarios de chicas que sólo quieren hablar en la Justicia. “Yo no las conozco. Estamos hablando de 13, 14 y 15 años. Él les sacaba fotos a los glúteos de las chicas, les psicopateaba. Él no les dejaba jugar a las que les gustan las chicas. Hay muchísimas capturas”.