La misionera Ingrid Grudke paseó por Frankfurt antes de su llegada a Lituania para el mundial de fitmodels que se realizará este sábado

La exmodelo, que este sábado participará de un torneo de fisicoculturismo, compartió imágenes de su paso por distintas ciudades de Europa

Ingrid Grudke utiliza sus redes sociales para compartir con sus fanáticos los nuevos hábitos que incorporó a través de la alimentación y el deporte, los cuales cambiaron literalmente su vida. Es que las pasarelas, las campañas publicitarias que hizo con diferentes marcas y las innumerables tapas de revista son parte de su pasado porque ahora se dedica a otra actividad: es fisicoculturista y compite en el exterior en diferentes concursos.

Recientemente, la modelo confirmó que iba a participar de un nuevo desafío profesional: iba a viajar a un nuevo concurso en Lituania. Aunque antes de llegar y debido a una extensa escala que inició en Madrid, le tocó aguardar diez horas en Frankfurt, Alemania, para luego partir rumbo al país que limita con Polonia y el cual es su destino final.

Lejos de quejarse o desperdiciar el tiempo, Ingrid aprovechó para recorrer y conocer cada rincón de Frankfurt y también para compartir con sus seguidores los diferentes lugares que iba conociendo. “Bueno, ya saben que estoy yendo a Lituania pero hubo un cambio en los vuelos. De Madrid a Frankfurt tuvimos solo dos horas pero ahora nos pusieron una escala de diez horas así que aprovechamos para disfrutar”.

Por ejemplo, una de las imágenes que subió fue comiendo y mostró cuál fue su almuerzo. Eligió un menú apto y estricto para la competencia en la que quedó clasificada. En la foto se puede ver un poco de arroz con una pechuga de pollo y Grudke se mostró tomando agua mineral. Y es que la decisión de volverse fisicoculturista vino acompañada de un nuevo estilo de vida, con hábitos, actividad física y una alimentación estricta.

“O sea que desayunamos en Madrid, almorzamos en Alemania en Frankfurt y cenamos en Lituania, qué suerte, qué bueno lo nuestro”, confesó la modelo quien a estas horas ya se había reportado desde su destino final. “Ahora sí a dormir”, concluyó aunque previamente mostró algunos lugares turísticos y muy característicos de su escala.

Por ejemplo, estuvo en el puente del amor donde estaba cada rincón repleto de candados que la gente fue dejando, filmó la arquitectura de varios edificios antiguos muy pintorescos y coloridos y estuvo en la parte más moderna de la ciudad que visitó.

Con respecto al concurso que iniciará este sábado, la modelo contó: “Estoy muy feliz, el 21 de octubre compito en el lfbb World Fitmodel Championship 2023″, comenzó diciendo Ingrid entusiasmada por el nuevo desafío que enfrentará. Y también reveló que será la única argentina y latinoamericana del concurso.

“Ahora hay que seguir practicando para este fin de semana que es el Mundial Fitmodel 2023 en Lituania. Ahí estaré con la Argentina. Todavía estoy en shock pero muy feliz de todo lo que gané por sólo decidir entrenar y comer sano”, reconoció Grudke contenta por esta nueva vida que está llevando.

Hace unos días recordó su participación en otra competencia que se llevó a cabo en Madrid, en la que le fue muy bien. También utilizó sus redes sociales para contar cómo es su nuevo estilo de vida, sus objetivos, la alimentación que cumple y los entrenamientos.

A través de las redes sociales, la exmodelo suele compartir algunas recetas que realiza como parte de su régimen alimenticio. Hace unos meses, por ejemplo, publicó un video en el que mostraba cómo preparar un licuado de carne. “Usar una carne vacuna sin grasa, también puede ser pechuga de pollo, se puede hervir o al horno. Si lo hacés al horno, hay veces que la carne se quema un poco en algún costado, la parte más tostada quítala, no le da buen sabor, queda amargo, usá solo las partes bien cocidas”, comenzó a explicar Ingrid.

“¡Un licuado no necesariamente tiene que ser de frutas o dulce! Acá les dejo una receta de un licuado de carne y miel… Es un licuado proteico que puede llamar la atención o no gustar. Pero a muchos les va a interesar. Si hacés deporte, si por algún motivo no podés masticar o comer carne, si estás en una edad avanzada y necesitás consumir muchas proteínas al día… esta receta es ideal. Espero sus comentarios como siempre… ¡y recuerden que cada persona es diferente y cada cuerpo necesita algo diferente también!”, aconsejó para que cada vez más personas conozcan su estilo de vida.

Fuente: Infobae