Trabajadores de la cultura misionera se unieron en un acto político para apoyar la fórmula Innovación Federal: “La motivación es luchar por nuestros derechos”

Trabajadores de la cultura misionera se reunieron en un acto político el Club Huracán de Posadas para dar apoyo a la fórmula de “Innovación Federal” que busca representar a los misioneros en el congreso. El evento estuvo encabezado por el ministro de cultura, Joselo Schuap.

Joselo, convocó a artistas y trabajadores del sector para defender sus derechos y posicionar la cultura en el centro de la agenda política nacional. “Estamos aquí para unir a la familia cultural, para expresar nuestras ideas y defender nuestra posición en la sociedad. Es una construcción monumental, una oportunidad para finalmente expresar nuestra ideología y forma de pensar”, explicó el funcionario.

El ministro enfatizó la importancia de corregir los dichos que resuenan de muchos candidatos, «Es crucial aclarar que la cultura no es un gasto superfluo, que no somos vagos, queremos trabajar. Somos la séptima industria nacional, y nuestras contribuciones no provienen de los impuestos”, añadió Joselo.

Por su parte, el Vicegobernador y candidato a Senador Nacional por el Franco Renovador, Carlos Arce, se unió al ministro de Cultura, Joselo Schuap, para celebrar los logros en el ámbito cultural de la provincia.

“Desde su creación, el Ministerio de Cultura ha fortalecido significativamente su gestión, abarcando no solo la literatura y la escritura, sino también la preservación de nuestra historia, en particular la de la comunidad guaraní. Es crucial respetar y difundir esta rica herencia”, añadió el funcionario.

El Vicegobernador subrayó la importancia de preservar la cultura a lo largo de los siglos, “Tenemos más de 450 años de historia y es imperativo respetar y promover la cultura de nuestros pueblos, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional”, explicó.

Así también, la diputada provincial y candidata a senadora nacional, Sonia Rojas Decut, enfatizó el papel central de la cultura en la construcción de la identidad misionera. “La cultura es lo que somos, lo que hacemos, y constituye un elemento esencial en la formación de nuestra identidad como misioneros. Impacta en todos los aspectos de la vida, desde la economía y la educación hasta el turismo”, dijo la candidata.

Rojas Decut subrayó la importancia de promover una visión de futuro optimista para los misioneros. “Queremos que cada misionero vea el futuro como una oportunidad para crecer y mejorar. Esto implica abrazar los valores de la educación, la cultura y el conocimiento”, aseveró la funcionaria.

Por otro lado, el gobernador de Misiones, Oscar Herrar Ahuad, rememoró parte de la historia Argentina y aseguró que “los primeros en levantar la voz y oponerse a la dictadura fueron los trabajadores de la cultura”.

Trabajadores de la cultura