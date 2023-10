Copa de la Liga | Con varios cambios y sin Armani, el once de River que se perfila ante Colón

Demichelis deberá hacer cuatro variantes obligadas para reemplazar a los seleccionados. El Pulpo, que se perfilaba para jugar, finalmente no será parte de la delegación en Santa Fe por decisión técnica.

Pasada la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, River pone manos a la obra y empieza a pulir los últimos detalles de cara a lo que será la reanudación de la competencia en la Copa de la Liga. ¿Cuándo? Este jueves, desde las 18.30, se medirá ante Colón por la novena fecha del certamen y con el objetivo de hilvanar su tercer triunfo al hilo para escaparse en lo más alto de la Zona A.

El plantel millonario llevó adelante la última práctica de la semana este miércoles y por la tarde emprenderá rumbo a Santa Fe para concentrar allí, con la novedad de que Franco Armani no será parte de la delegación. El Pulpo estuvo en el banco de suplentes de la Selección Argentina anoche ante Perú y ya se sumó al plantel, pero finalmente el cuerpo técnico tomó la decisión de que descanse y no juegue con el Sabalero. Ezequiel Centurión ocupará su lugar debajo de los tres palos.

Asimismo, los otros cambios seguros en el equipo para este encuentro tienen que ver con el resto de los afectados a la fecha FIFA: Paulo Díaz, Nicolás de la Cruz y Salomón Rondón vieron acción para sus respectivas selecciones este martes (los últimos dos convirtieron un gol cada uno) y como recién están retornando al país, no serán considerados por el DT.

¿Quiénes serían sus reemplazantes? A esta hora los candidatos son Ramiro Funes Mori, Rodrigo Aliendro y Miguel Borja o Facundo Colidio. Demichelis todavía no definió el 9, pero saldrá de uno de esos dos intérpretes. El resto del once de River no variaría con respecto a lo que viene presentado el conjunto riverplatense, apostando así por lo mejor que tiene a disposición.

Tal vez te interese leer: Neymar sufrió la rotura del ligamento cruzado y de los meniscos de la rodilla izquierda: cuántos meses estará inactivo

El probable once de River para visitar a Colón

Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Milton Casco o Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Nacho Fernández, Esequiel Barco; y Miguel Borja o Facundo Colidio.

Carlos Tevez sufrió un accidente en su casa y fue llevado de urgencia a una clínicahttps://t.co/ig9UTEjQIq — misionesonline.net (@misionesonline) October 18, 2023

Fuente: TyC Sports