Bombazo en la Selección Argentina: Ángel Di María anunció que la Copa América 2024 “Es lo último”

El futbolista del Benfica comunicó que pretende disputar el torneo del próximo año en Estados Unidos y luego terminar su historia en la Albiceleste: “Es la Copa América y se termina”. Mirá las declaraciones del Fideo.

La Copa América 2024 marcará el adiós de Ángel Di María con la Selección Argentina. Así lo comunicó Fideo con la intención de cerrar su carrera con la defensa de la corona obtenida en 2021 ante Brasil en el Estadio Maracaná. El rosarino intentará lograr su sexto título a nivel selecciones y, luego de la cita en los Estados Unidos, entrará en el tramo final de su trayectoria final con el retorno a Rosario Central en el horizonte.

Durante una entrevista con el programa Todo Pasa que se emite por Urbana Play, el icónico futbolista declaró: “Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la Selección en un buen nivel. Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca ir a la Selección. Ojalá se me dé poder ir a esta Copa América y, como ya lo venía diciendo, va a ser la última”.

Luego de esa competición, deberá tomar otra decisión vinculada a su futuro. El 30 de junio próximo finalizará su actual contrato con Benfica y Fideo abrió la puerta a un posible regreso al fútbol argentino con la camiseta del Canalla, donde surgió futbolísticamente: “En mi cabeza siempre estuvo. Como estuvo volver al Benfica, está volver a Central. Lo dije muchísimo. No me gusta mucho hablar del tema porque después empiezan con que siempre hablo y nunca termina pasando, pero el fútbol es así. Te va llevando. Siempre dije que quería volver cuando todavía me sienta bien, y creo que estoy en plenitud todavía”.

“Mi contrato acá se termina en 2024 y es obvio que está esa opción. Tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso, presidente de Rosario Central). Hablo bastante con él. Él sabe que tengo esa intención. Sé que las puertas están abiertas y cuando se tenga que dar, se dará. No sé si sera en 2024 cuando se me termine el contrato acá, esperemos. Ahora, estoy feliz acá. Quería venir un año para disfrutar de Lisboa otra vez”.

En una extensa conversación, Di María se refirió a la fiebre despertada con la Selección después de lo sucedido en La Paz y Lima en los arribos del equipo para jugar ante Bolivia y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: “Después de ser campeón del mundo, la gente te reconoce solo por el Mundial. Ser campeón del mundo no solamente es para tu país… Yo llevo a mis nenas a la escuela y hay nenes que tienen cinco o seis años y me dicen: ‘sos campeón del mundo‘. Es lo único que les sale”.

Luego de quedarse afuera de la última convocatoria lesión, Ángel sacó del baúl de los recuerdos ese encuentro ante Francia en la final mundialista del 18 de diciembre pasado y, para sorpresa de muchos, afirmó que su definición por arriba de Hugo Lloris para estampar el 2-0 en el Estadio Lusail ya estaba en su cabeza antes del inicio del encuentro: “Definí así, aunque muchos no me creen pero sí, definí de esa manera porque ya había hablado con Martín Tocalli (entrenador de arqueros) y siempre me intenta decir cómo es el arquero rival y antes del partido me había dicho que se tiraba rápido abajo y no aguantaba”.

Sobre aquella definición, agregó que atesora cada recuerdo del partido ante Francia y se permitió una broma en complicidad con el conductor Matías Martín: “Tengo todo guardado. Lo único que sí tengo a la vista es la medalla del Mundial. La camiseta de la final la tengo guardada, tengo una pelota. ¿La del penal de Montiel? No, una que arranque por ahí. Después, cuando vengan al museo en casa les diré: ‘Esta es con la que Montiel hizo el gol’. ¿Quién va a saber? Ja”.

Fuente: Infobae