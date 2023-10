Las artes marciales de Misiones estuvieron a la altura en los Evita: “Estoy muy contenta porque los chicos”, relató  Zalesak 

La ciudad costera de Mar del Plata se convirtió en el epicentro de la emoción y la competencia deportiva, al recibir a 25,000 jóvenes de todas las provincias argentinas en el evento deportivo nacional más grande del año. Además de la competencia, los participantes disfrutaron de shows musicales y talleres educativos, formando vínculos y amistades invaluables. Entre los destacados de este evento se encuentra la provincia de Misiones, que cosechó un total de 75 medallas en 76 disciplinas distintas.

En medio de toda la acción, Alicia Zalesak, Subsecretaria de Artes Marciales, compartió sus impresiones sobre este emocionante evento. “Ya es una semana muy intensa. Todos los que vivimos de alguna manera esta estancia llevamos la adrenalina de la competencia”, comenzó Zalesak, reflejando la emoción palpable en el ambiente.

Zalesak, quien es una figura destacada en el mundo de las artes marciales, habló sobre su experiencia coordinando el evento. “Lo voy viviendo, digamos también de otra manera, porque llega un momento en que nosotros estamos coordinando, ver por ejemplo, que están en todos los barrios, estén todos los chicos representados”, expresó con pasión.

La Subsecretaria también destacó la participación de los jóvenes atletas de Misiones: “Estoy muy contenta porque los chicos se portaron muy bien, vinieron por primera vez a ver que por primera vez cruzaron el charco, pudieron venir a Mar del Plata”.

Durante la entrevista, Zalesak compartió su entusiasmo por encontrarse con el profesor Anselmi, a quien considera una eminencia en el mundo de las artes marciales. “Saben que para mí es una eminencia en lo que es la parte de toda mi trayectoria y quiero seguir aprendiendo de él”, expresó con admiración.

Además, la Subsecretaria resaltó su trabajo en el sector de artes marciales adaptadas y la satisfacción que siente al ver a los atletas destacarse en competencias nacionales. “También ustedes saben que yo trabajo muy, muy fuerte en ese sector que es adaptado sobre todo en artes marciales, y yo vengo dándole fuerte a ese trabajo y tal cual lo que decía. Me siento muy orgullosa porque vengo inclusive interactuando con todos y desde toda la disciplina, medallas de bronce, plata dorada. Y eso, sinceramente, ahora no es que haga frío, pero se me pone la piel de gallina que esté primero en ese trabajo, en esa, en ese sector”, concluyó con emoción.