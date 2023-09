Eliminatorias Sudamericanas | Lionel Messi ya está en Bolivia: así fue la llegada de toda la Selección argentina al hotel en La Paz

El encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas ante el conjunto del altiplano será hoy martes, desde las 17 horas en el estadio Hernando Siles. Con la llegada de Messi a La Paz, pusieron fin a los rumores de su ausencia en este partido.

Lionel Messi está en Bolivia. El capitán de la Selección argentina llegó al hotel con el resto de sus compañeros. El mejor jugador del mundo es la gran duda: ¿jugará el próximo partido clasificatorio al Mundial 2026?

En el encuentro del jueves ante Ecuador, el futbolista del Inter Miami se convirtió en el goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas, con 29 tantos al igual que Luis Suárez. Sin embargo, después de convertir un gol con un tiro libre exquisito, le pidió el cambio a Lionel Scaloni.

Luego de hacerse los estudios correspondientes, el departamento médico aseguró que no tiene ninguna lesión y Messi decidió viajar hacia La Paz con el resto del plantel. Aún no está definido si será titular o no, aunque está disponible para jugar, al menos algunos minutos.

Cristian Romero, la otra figura del debut en las Eliminatorias, también llega con algunas molestias físicas, pero todo indica que estará desde el inicio en la defensa de la Albiceleste.

Este domingo por la noche llegaron al hotel de La Paz. En la mañana del lunes comenzarán la preparación para el próximo duelo y por la tarde se entrenarán en The Strongest.

Cuándo juega la Selección argentina vs. Bolivia

El encuentro ante el conjunto del altiplano será el martes 12 de septiembre, desde las 17, en el estadio Hernando Siles de La Paz, ubicado a 3577 metros de altura sobre el nivel del mar.

El árbitro del encuentro será el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que el VAR estará a cargo de su compatriota Andrés Cunha.

En su presentación en las Eliminatorias, Argentina se impuso 1-0 ante Ecuador. Bolivia, en tanto, jugará su primer partido el viernes a las 21.45 ante Brasil en condición de visitante.

Fuente: TN