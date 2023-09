El golfista misionero Mauro Báez se adjudicó el ranking la etapa final del PRO Series I BA 2023

El PRO Series I BA 2023 se definió en una jornada fría y ventosa que dejó dos merecidos ganadores. La Final que se jugó en Cañuelas Golf Club fue para Maxi Godoy, quien superó en el primer hoyo de desempate a Emilio Domínguez, mientras que el posadeño Mauro Báez fue el ganador del ranking, luego de dos semanas de gran regularidad.

La Final tuvo un condimento extra que fue el clima. La lluvia y el viento complicaron a los 23 finalistas, pero fue Maxi Godoy quien mejor se acomodó a estas condiciones. El jugador de Ranelagh terminó con birdie en el hoyo final para ronda de 72 y así empatar con Domínguez en 139 golpes, cinco bajo el par.

Godoy tropezó con un doble bogey en el Par tres del 3 y después del birdie al 5 encadenó doce pares consecutivos. “Estuvo muy complicado hoy, entre el viento y la lluvia se puso difícil pero por suerte tuve paciencia y me mantuve con el plan de juego de acertar la mayor cantidad de fairways y greens”, dijo quien ganó por segundo año consecutivo en Cañuelas Golf Club.

Leandro Marelli, -4, que era el único que tenía chances de superar a Báez en el tope del Ranking quedó en tercer lugar a un golpe de los que desempataron, después de una ronda de 72 golpes. Nicolás Támola quedó en el cuarto puesto con -2, mientras que Juan Ignacio Noba y Franco Romero empataron el quinto puesto sumando -1.

Aram Yenidjeian fue el mejor jugador de la Categoría Promocional igualando el par del campo, mientras que Rafael Gómez y Luca Gallingani ganaron las categorías Senior y Aficionados con +2, respectivamente.

EL RANKING

Mauro Báez anotó la mejor ronda del día, 70 golpes y así trepó hasta el décimo lugar en la Final lo que fue suficiente para ganar el Ranking del PRO Series I BA 2023. El misionero de 25 años consiguió una victoria, tres Top 5 y un Top 10 a lo largo de estos cinco eventos.

“Fueron dos semanas espectaculares donde encontré una gran regularidad y que me permitió quedarme con el ranking, algo que quizás no me esperaba al comienzo del PRO Series, pero con el correr de los días lo fui buscando», señaló quien además de la copa se llevó un SmartTV Noblex 50′.

“Ayer quizás influyó no conocer tanto la cancha, ya que no había jugado antes en Cañuelas, pero hoy volví a confiar en mi juego y pude cerrar con un par de birdies que me permitieron cerrar bajo par y así asegurar el ranking”, dijo Báez, que la próxima semana estará jugando el Abierto del Norte, en Tucumán.

“El PRO Series es una gran oportunidad para todos, para estar en juego y para trabajar en nuestras carreras. Jugamos en campos muy buenos, con muy buenos jugadores y sin duda fue una experiencia muy positiva”, analizó el jugador que es profesional desde hace un año.

Báez además ganó el Ranking de la Categoría Promocional, mientras que Rafael Gómez se impuso entre los Seniors y Juan Martín Loureiro entre los Aficionados.

Posiciones Finales

Ranking

Los ganadores de las ediciones anteriores fueron:

2022. Ignacio Marino

2021. Paulo Pinto

2019. Clodomiro Carranza

2018. Jorge Fernández Valdés

2017. Leandro Marelli

2016. Nelson Ledesma

2015. Leandro Marelli

2014. Maxi Godoy