El Colo, que llegará con lo justo y por eso está en duda su titularidad, forma parte de los elegidos por Almirón para jugar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Boca presentó la lista de convocados para visitar a Racing, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la novedad que todos los hinchas xeneizes estaban esperando: Valentín Barco está presente. Si bien todavía no está definido si será titular o suplente, el hecho de que esté entre los elegidos para visitar Avellanada ya lo pone como una opción para Jorge Almirón.

Después de mucha incertidumbre, la nómina oficial terminó de confirmar que el Colo, que sufrió un desgarro grado 1/2 en el psoas ilíaco izquierdo en la ida en La Bombonera, forma parte de los concentrados del plantel azul y oro.

Lo cierto es que pasaron cinco días desde la lesión y ha evolucionado favorablemente. Hoy no tiene dolor y por eso Almirón lo incluyó entre los convocados. No obstante, esto no implica necesariamente que salte al campo de juego, ya que recién lo definirá mañana; la idea es esperar hasta último momento para decidir si mete a Barco entre los once titulares o espera su turno en el banco de suplentes.

¿Quiénes son los dos grandes ausentes? Luca Langoni, quien se recupera de un nuevo desgarro en el isquiotibial, y Norberto Briasco, quien hoy Boca informó que sufrió un esguince de tobillo en el duelo ante Sarmiento del fin de semana, son los únicos dos futbolistas de la delegación que no concentran.

Tal vez te interese leer: Mercado de Pases | River presentó a Sebastián Boselli como nuevo refuerzo

Los convocados de Boca para enfrentar a Racing por la Copa Libertadores

El once que probó Almirón en la última práctica de Boca antes de jugar con Racing

Sergio Romero; Nicolás Figal, Marcos Rojo, Nicolás Valentini; Luis Advíncula, Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Frank Fabra; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

¿Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa a Misiones? https://t.co/WvMbhoYr7K — misionesonline.net (@misionesonline) August 29, 2023

Fuente: TyC Sports