“Estamos en un momento muy angustiante y esperemos que esto traiga alivio”, expresaron desde el Centro de Empleados de Comercio de Posadas tras los anuncios de Massa

En medio de un panorama económico marcado por la inflación y la incertidumbre, los anuncios gubernamentales sobre nuevas medidas económicas han generado reacciones encontradas en el sector comercial. Benigno Gómez, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, expresó sus perspectivas de la situación.

Santa María de las Misiones- Benigno Gómez

Gómez, compartió sus preocupaciones en relación con las medidas y su impacto en los trabajadores: «Ya tenía que estar en el bolsillo de los trabajadores el incremento, quedamos muy abajo producto de esta inflación que se dio a nivel país».

También abordó la realidad de los trabajadores mercantiles, mencionando que si bien hubo cierta recuperación antes, «después el lunes se perdió abruptamente otra vez ese impacto que dio fuerte en el bolsillo del trabajador». La constante remarcación de los productos y la creciente inflación han llevado a que los salarios pierdan poder adquisitivo, generando preocupación tanto en los trabajadores como en los empresarios.

«Entonces estamos en un momento muy angustiante y esperemos que esto traiga alivio y que haya un acuerdo a nivel nacional con las cámaras que nuclean el sector para poner un acuerdo», subrayó Gómez. Además, hizo hincapié en la importancia de la colaboración entre trabajadores y empresarios, resaltando la necesidad de un esfuerzo conjunto para mantener la actividad comercial y proteger los empleos.

El tema del bono a cuenta de las paritarias también fue abordado en la entrevista. Gómez explicó que si bien el gobierno otorga 60 mil pesos para algunos trabajadores, no todos se beneficiarán de la misma manera. «Creemos que tiene que estar a la altura de las circunstancias las cámaras de comercio y la federación va a aceptar esto y seguramente en paritaria va a tratar de pedir un poco más para que ayude al bolsillo de los trabajadores en general, no solamente hasta los 400 mil pesos», afirmó Gómez.

En cuanto a las paritarias, Gómez reconoció que su implementación genera debate. «En este momento es muy difícil, yo me encuentro con trabajadores que a veces me dicen que no tienen para cumplir su función porque no les alcanza ni para el transporte», señaló.

En cuanto a las declaraciones de la CAME y algunos empresarios grandes que consideran imposible cumplir con el bono, Gómez destacó la necesidad de un enfoque común. Sin embargo, expresó su confianza en que las partes puedan encontrar un terreno común: «hay mucha instancia, siempre están los técnicos que son los que afinan el API, van a un sentido común. La incertidumbre y ansiedad la tenemos los trabajadores». En ese sentido, resaltó la importancia de que las medidas sean beneficiosas tanto para los trabajadores como para las empresas.

En cuanto a la situación del empleo, Gómez destacó que en la provincia de Misiones el empleo se ha mantenido en parte gracias al turismo proveniente de los países vecinos. Si bien reconoció que hay desafíos, señaló que los empresarios en Misiones deberían estar en condiciones de cumplir con las medidas, siempre y cuando haya solidaridad y colaboración entre las partes involucradas.

