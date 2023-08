Comenzó el juicio por la violación grupal en Palermo: “No hubo un plan para abusar de nadie”

Un año y medio después del suceso, los seis imputados enfrentan una pena de hasta 20 años de cárcel por "abuso sexual agravado".

El 28 de febrero de 2022, en la zona de Palermo Soho, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un grupo de seis hombres abusó de una chica de 21 años dentro de un Volkswagen Gol que se encontraba estacionado en plena calle. Más de un año y medio después, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 14 porteño comenzó la lectura de acusaciones por la denominada violación grupal en Palermo.

La jornada inicial del debate siguió con el interrogatorio, en el que todos los imputados por abuso sexual agravado se negaron a declarar. Sólo uno de ellos, Ángel Pascual Ramos, aceptó hacer una breve declaración sin contestar preguntas. «Yo los conocía previamente, no abusé de nadie y no hubo un plan para abusar de nadie», acotó.

El joven de 24 años es el más comprometido por las pericias de ADN halladas en la ropa interior y en el cuerpo de la víctima, y por los videos que lo identifican como el primero en abusar de la denunciante en el asiento delantero del auto.

Los demás acusados son Lautaro Dante Ciongo Pasotti, Thomas Fabián Domínguez, Franco Jesús Lykan, Alexis Steven Cuzzoni e Ignacio Retondo. Todos -al igual que Ramos- continúan con prisión preventiva.

Cómo sigue el juicio por la violación grupal en Palermo

El TOC 14 pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, cuando comenzarán a declarar los testigos y la propia víctima -en caso de estar en condiciones-. Esta mañana, el abogado querellante, Hugo Figueroa, aseguró a la prensa que espera que todos terminen condenados.

«Hay una participación necesaria de todos ellos. Entendemos que sin el accionar de cada uno de ellos no hubiera llegado al desenlace final esta situación», afirmó, y agregó: «Cada uno tuvo un rol preponderante, en el que hubo dos autores y el resto son partícipes necesarios». «Consentimiento no pudo haber porque no estaba en condiciones de haberlo dado. Tenemos los toxicológicos, los testimonios y las imágenes que no podía mantenerse erguida en una silla», aseguró.

Por otra parte, la hermana de Cuzzoni aseguró a la prensa que los seis jóvenes «son inocentes», que «la Justicia determinará si fue consentido o no» y afirmó que «hay muchas pruebas que van a dar un giro terrible» en el juicio.

«A mi hermano se lo acusa de algo terrible. En el expediente dice que mi hermano estaba adentro del auto junto a otros tres personas abusando de esta chica. Dice que hasta mi hermano la estaba agarrando de las manos y en el video se ve que ni siquiera está adentro del auto. Para mí, con lo que vi, todos son inocentes», agregó la joven.