Ya solucionada la traba impositiva que le había puesto un parate al traspaso, el mediapunta del Feyenoord llegará mañana al país para firmar su contrato -a préstamo- por 18 meses con el Xeneize.

Mientras todos los cañones apuntan a la definición de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores de este miércoles ante Nacional, el Consejo de Fútbol de Boca no deja de moverse en el mercado de pases y en las últimas horas abrochó al que será el quinto refuerzo del plantel para este segundo semestre: Ezequiel Bullaude.

Solucionada la traba impositiva que dificultaba que se terminara de confirmar la transferencia (complicación ajena a ambos clubes que respondía a la situación económica y política que atraviesa la Argentina), es un hecho que el mendocino de 22 años llegará mañana al país, en principio por la mañana, para hacerse la revisión médica y luego firmar su contrato a préstamo con el Xeneize por 18 meses.

Teniendo en cuenta que aún no selló formalmente su vínculo y por lo tanto no llegó a ser inscripto en la lista de buena fe de octavos de la Copa Libertadores, Bullaude no podrá ser parte del plantel (al igual que Marcelo Saracchi) para afrontar el partido de vuelta contra el Bolso. Si Boca logra el boleto a cuartos, tendrá la posibilidad de hacer retoques en la nómina y sumar al mediapunta.

El jugador nacido en Maipú debutó con apenas 17 años en Godoy Cruz y después de un puñado de temporadas de alto nivel, fue transferido a Europa a mediados del año pasado por alrededor de 7 millones de euros. Sin demasiado rodaje en Países Bajos, ahora tiene todo acordado para continuar su carrera en Boca y sumarse a las recientes incorporaciones de Lucas Blondel, Lucas Janson, Saracchi y Edinson Cavani.

Tal vez te interese leer: Copa Libertadores | River visitará a Inter con el objetivo de pasar a cuartos de final: hora, TV y formaciones

Cómo fue el paso de Bullaude por Feyenoord: así llega a Boca

En Feyenoord, que se coronó campeón de la Eredivise recientemente, Bullaude no ha tenido mucha continuidad. Después de un arranque prometedor, en el último tiempo ha sido habitualmente suplente. En 15 partidos marcó solo un gol, ante Shakhtar Donetsk por la Europa League. Su último partido oficial fue el 20 de abril de este año, cuando ingresó en la revancha de los cuartos de final ante la Roma, en la que los suyos fueron eliminados.

Se confirmó el rival del Inter Miami de Lionel Messi por la Leagues Cup: cuándo se jugará el cruce de cuartos de finalhttps://t.co/GO1EBZlobk — misionesonline.net (@misionesonline) August 8, 2023

Fuente: TyC Sports