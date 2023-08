El DT no realizó un ensayo formal y por ahora se mantienen varias dudas en el equipo para la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. ¿Será titular Cavani? ¿Habrá doble nueve con Benedetto?

Después de lo que fue un primer cruce que dejó sensaciones encontradas, ya que por un lado el equipo dio una opaca imagen en Uruguay, pero al mismo tiempo el empate es un resultado que se ve con buenos ojos puertas adentro, Boca ya se enfoca en prepararse para dar su mejor versión este miércoles en La Bombonera, ante Nacional, con la mira en sacar pasaje a cuartos de final.

Si bien todos los caminos conducen a que Jorge Almirón meterá mano en el once, no solo desde los nombres sino también en cuanto al esquema teniendo en cuenta que la idea es incorporar un delantero y sacar un volante con respecto al duelo de ida, por el momento es una incógnita quiénes serán los protagonistas elegidos.

Este lunes el plantel xeneize abrió la semana con trabajos con pelota y una secuencia de reducidos, pero nuevamente volvió a brillar por su ausencia un ensayo formal de fútbol y, en tanto, el DT sigue jugando al misterio en varios puestos.

Con las pocas pistas que fue dando Almirón, por el momento se puede dilucidar que apelaría al tradicional 4-4-2 para dejar atrás el sorpresivo 4-5-1 que probó -y no salió como esperaba- en Montevideo. ¿Qué variantes podría haber? Valentín Barco corre con chances de meterse en la línea del medio por Jorman Campuzano, para así acompañar a tres que tienen su lugar prácticamente asegurado: Pol Fernández, Cristian Medina y Alan Varela (jugará su último partido antes de sumarse a Porto).

El otro factor que determinará mucho en cuanto a los nombres es la posición de Luis Advíncula. No se descarta que el peruano deje de ser esa suerte de volante/extremo para retrasarse a su posición natural y que Marcelo Weigandt se siente en el banco de suplentes. En ese caso, Exequiel Zeballos se sumaría a la ofensiva para darle más poder de gol a Boca acompañando al 9, que es principal incógnita.

Edinson Cavani todavía está falto de ritmo futbolístico y parece difícil que sea titular, aunque no hay que descartarlo por su jerarquía; similar es el caso de Darío Benedetto, que ya está recuperado de la molestia muscular pero no llegaría en las mejores condiciones posibles. Así las cosas, Miguel Merentiel es el que pica en punta para ser el 9 azul y oro en La Bombonera. A dos días del cruce, Almirón no da mayores pistas y se espera que mañana disponga de la primera y última práctica de fútbol para más novedades.

