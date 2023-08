Posadas | La icónica banda de rock Turf brindó una conferencia de prensa en la previa a su show: “Estamos muy agradecidos con la gente que nos elige”

En el marco de la 13° edición del Black Friday, evento organizado por la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad, Joaquín Levinton y Carlos Tapia, integrantes del reconocido grupo de rock, respondieron las preguntas de la prensa en la previa a su show en vivo en la Plaza San Martín

El Black Friday se convirtió en una tradición para los comercios de la capital misionera y sus clientes, de este modo del 3 al 6 de agosto, los comerciantes podrán ofrecer descuentos en sus productos, lo cual genera altas expectativas en los posadeños.

En este sentido, se llevaron a cabo una serie de presentaciones en vivo en distintas locaciones de Posadas, desde la Plaza San Martín, la Plaza 9 de Julio, hasta Villa Sarita. El show más esperado fue el de la icónica banda Turf, quien antes de su presentación realizó una conferencia de prensa.

En la misma, expresaron su contento por la visita a Misiones y comentaron sobre su último álbum lanzado en el mes de marzo denominado “Renacimiento”. Asimismo, Joaquín Levinton, dijo que al finalizar el evento le gustaría recorrer la ciudad y disfrutar de su gastronomía.

¿Cómo están sintiendo el acompañamiento de la gente mediante su última creación musical “Renacimiento” y sus millones de oyentes mensuales?

“Estamos muy contentos porque, en Spotify hemos crecido muchísimo y eso es porque tenemos la suerte de haber entrado en el cancionero popular argentino y estamos muy agradecidos porque es gente que está atrás de ese número. 1.300.000 personas están en la casa y eligen nuestras canciones para uso maravilloso”, comentó Carlos Tapia.

¿Sienten que les quedó algo todavía por hacer? Debido a su extensa carrera de más de 20 años.

“Bueno, es una buena pregunta. Nosotros, por ejemplo, nunca fuimos a Europa, bueno, al menos no con el grupo. Y ahora en noviembre tenemos una gira europea y eso para nosotros es muy bueno para descubrir nuevos rumbos”, aseguró Levinton.

¿Qué significado tiene el título de su último álbum “Renacimiento”?

“En realidad, es un poquito una broma, como todos los títulos que hacemos generalmente de renacentista. Nuestra música tiene poco y nada, pero bueno, un poquito bromeando, un poquito así, usando el doble sentido de la palabra, que es básicamente un poquito el renacer del día a día. Se trata de que los días nacen igual, de que uno se levante ese día o no otra vez, otra etapa”, señaló Joaquín.

¿Cómo siguen reinventándose año tras año?

“Ahora, hay millones de estilos musicales, muchos artistas nuevos, por ello estamos todo el tiempo trabajando, todo el tiempo estamos pensando cosas no solo en lo musical sino también en las acciones que haces en las redes estar constantemente en la palestra, porque si no, viene otro y adiós. Así que estamos, todo el tiempo, todos los días, no sólo cuando estamos tocando en gira, siempre estamos pensando en cosas para la gente”, compartió Tapia.

Para finalizar, los artistas comentaron sobre su extenso itinerario de shows y presentaciones en vivo y que por ello no pudieron visitar la ciudad, pero que les gustaría hacerlo y tener la oportunidad de grabar en Misiones.