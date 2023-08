Posadas | “El Instituto Cristiano está en una situación irregular, sin contrato de locación vigente”, señaló Ignacio Peña, abogado del Hogar de Niñas Isabel Llamosas de Alvarenga

El Hogar de Niñas Isabel Llamosas de Alvarenga de Posadas inició un juicio de desalojo hacia el Instituto Cristiano República Argentina (ICRA), aludiendo que el colegio ocupa dos inmuebles de su propiedad sin sustento legal alguno. En este sentido, el abogado Ignacio Peña señaló que la institución educativa “está en una situación irregular, sin contrato de locación”.

En este sentido, Peña indicó que la asociación propietaria de los inmuebles alquiló los dos inmuebles al colegio hasta el 31 de diciembre, sin embargo, el contrato de locación no se renovó luego de vencerse, y tampoco se dio lugar a ninguna prórroga. De este modo, consideró que “el ICRA no tiene contrato de locación, están ocupando el lugar por la fuerza, no se quieren, y tampoco firmar un nuevo contrato”.

El abogado manifestó que desde el Hogar de Niñas Isabel Llamosas de Alvarenga siempre buscaron una conciliación, sin embargo, nunca tuvieron una propuesta concreta de un monto de dinero por parte del colegio, a fin de iniciar la negociación pertinente.

Sobre el proceso judicial

Al ser consultado sobre las posturas establecidas actualmente en el proceso judicial del juicio de desalojo, Piña indicó que desde el colegio “se planteó una serie de cuestiones procedimentales netamente dilatorias”, es decir, herramientas jurídicas que tienen el objetivo de que el tiempo transcurra sin que la causa avance.

“No sé porque no quieren acercar posturas para suscribir un nuevo contrato de locación, no pueden seguir en esta postura equiparable a un ocupa”, continuó, explicando que es ilegal ocupar el espacio físico de otra persona, ya sea física o jurídica, sin sustento legal alguno.

Con respecto al contrato de locación, el profesional contó que el colegio continúa abonando la cuota del alquiler anterior, pero el hogar de niñas decidió rechazar el dinero, teniendo en cuenta que no existe un contrato locativo vigente. “Decidieron pagar lo que quieren, como quieren y cuando quieren”, agregó.

Detalles del contrato anterior

Al ser consultado sobre los montos del alquiler por los dos inmuebles pautados en el contrato anterior, Peña no logró dar con un monto exacto, sin embargo, aclaró: “Durante años pagaron sumas irrisorias, con el precio del alquiler de un departamento, ellos alquilaban dos edificios”.

En esta misma línea, indicó que siempre contemplaron la cuestión de que se trata de una institución educativa. “Ellos quieren ir un poco más allá, pagando en base a la cantidad de alumnos y a las cuotas que cobran”, manifestó.

Para terminar, explicó que si realizan la tasación oficial en cualquier inmobiliaria, los dos edificios valdrían más del doble del monto del alquiler que pagaba el ICRA cuando el contrato locativo estaba vigente.