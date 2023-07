Misiones Vibra | Cantante misionera compartió su experiencia de participar del evento: “Estoy muy contenta por la repercusión de la gente, se aprendieron mis temas”

Este sábado, el Parque de la Cantera de la costanera de Posadas se llenó de música, energía y entusiasmo con una nueva edición del festival "Misiones Vibra". Con público misionero, paraguayo y brasilero, se vivió a pleno de la mano de los artistas Rusherking y FMK. Además, fue la ventana para que artistas misioneros puedan mostrar su arte.

Micol Ortas, cantante y compositora misionera se refirió a la experiencia y el show que dio en el escenario de Misiones Vibra, acompañada por público de todas las edades. “Estoy muy contenta por la repercusión de la gente, les gustó mucho mi show, se aprendieron mis canciones y cantaron conmigo, fue una experiencia hermosa”, dijo la cantante.

Así también, durante su presentación interpretó y cantó canciones de artistas internacionales como Adele y katy Perry, como también temas propios que el público también acompañó. “Metí unos covers muy lindos de mis grandes poperas que amo como Sia, Adele, Katy Perry, metiendo siempre música moderna y divertida. La gente se cantó todo, cantó el inglés y español y hasta canciones mías que no conocía”, recordó.

Por otra parte, su presentación estuvo acompañada por su amiga rapera y trapera, Lin Sista y su coreógrafo Rubén Ojeda. “Cantamos nuestro tema ft juntas, se lució ella una capa y bailó conmigo Rubén Ojeda, que es un bailarín de primera calidad del Centro del Conocimiento”, añadió la artista.

Las repercusiones de participar en Misiones Vibra

Otra de las caras de participar de eventos de esta magnitud es la exposición que tiene el artista a nuevos públicos y la posibilidad de contar historias, Micol no dudó en conectar con la gente y hablar de su historia de superación.

“Sacamos muchas fotos y tuvo mucha repercusión en Instagram, me agregaron y hablaron un montón en la cuenta. Quedaron muy impresionados que yo me atreví a contar que bajé mucho de peso, cómo fue mi transformación para luchar por la música. Todo eso los impactó e inspiró mucho, se permitieron compartirme sus historias también. Eso me encanta porque es acercarme a la gente”, explicó Micol sobre sus sensaciones.

