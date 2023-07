Turismo Pista | Possiel pudo avanzar en la serie

El piloto de Eldorado fue protagonista de una gran pelea en la segunda serie de la Clase 3 con su Toyota Etios en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero donde corre la sexta fecha de la Clase 3 del Turismo Pista.

Possiel largó décimo, pero no tuvo una buena movida inicial por lo que cayó al puesto 12. Tuvo que pelear con Grippo y llegó al 9 lugar. Cuando buscaba seguir avanzando lo toca Clapier y como consecuencia salió al pasto perdiendo todo el terreno ganado. Jorge se empeñó en avanzar y cruzó la meta en el séptimo lugar.

“Lamentablemente largue mal, eso me puso en un pelotón que me complicó la carrera. Además me pegaron y fui al pasto. Por suerte el auto marcó señales de mejoría y mañana largamos 19°. Había para llegar más adelante pero bueno ahora estamos viendo datos y cámaras, analizando para trabajar en el ritmo y tratar de mejorar” comentó Jorge.

La primera serie fue ganada por Exequiel Bastidas (Toyota Etios), la segunda fue la más rápida y quedó en manos de Franco Fauret (Toyota Etios). En tanto que, la tercera se la adjudicó Brian Quevedo (Toyota Etios).

Por la mañana, Exequiel Bastidas (Toyota Etios) 2m03s054/1000 se adjudicó la pole y si bien Jorge Possiel pudo mejorar su registro quedó 29° registrando 2m05s385/1000

La final se disputará el domingo a las 11.55 hs a 14 vueltas o 35 minutos.