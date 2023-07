Alba Posse | Tras el fuerte temporal, crece la preocupación por el río Uruguay y el aumento de su caudal

El intendente de Alba Posse, Lucas Gerhard, informó las consecuencias que dejaron las intensas lluvias y ráfagas de viento registradas este miércoles en toda la provincia. Se constataron voladuras de techos de las viviendas, caída de árboles e inundaciones. También comentó que debido a la crecida del río Uruguay el servicio de balsa permanecerá cerrado los próximos días.

Santa María de las Misiones – Lucas Gerhard

¿Qué pasó? ¿Cómo está la situación en el lugar?

Lucas Gerhard: Tuvimos ayer, debido a la tormenta, cuatro casas que se destecharon. Pero no hubo evacuados, estamos con el tráfico cortado porque el agua pasó por arriba del puente alternativo y sin servicio de balsa porque el puerto no está funcionando debido a la crecida del río Uruguay que anoche llegó a 9 metros.

¿Y continúa así esta situación?

LG: Nosotros trabajamos en conjunto con la prefectura. Y hasta ahora está creciendo no sé decir precisamente cuánto, pero está creciendo.

¿Hubo que evacuar a alguien en la costa?

LG: Todavía no, esta mañana fue la camioneta de acción social a recorrer toda la zona donde está el río, y todavía no hay evacuados.

¿Qué tipo de asistencia recibieron estas cuatro familias?

LG: Los estamos ayudando a colocar el techo nuevamente y obviamente le vamos a dar lugar para que vengan a Santa Rita, que es el lugar donde está concentrada la Casa de la Mujer, el polideportivo y el centro cívico, las familias decidieron quedarse ahí hasta que se arregle la casa.

¿Hubo caída de árboles?

LG: Sí, hubo caída de árboles y viento, pero por suerte no ha afectado ninguna casa. El viento que vino si destecho a las casas y estábamos colocando el techo nuevamente. Y hasta ahora rezando para que el río no siga creciendo para que no haya que evacuar familias de la costa.

¿Cuántas familias están a la vera del río y, con la posibilidad de que quizás sean evacuados?

LG: El 90% de casas de granea son las que más complicadas están. Están a más o menos a 7 0 8 metros del agua.

¿La balsa se sabe si se va a habilitar hoy?

LG: No, es imposible porque está creciendo. Hoy y mañana creemos que va a ser imposible. Si empieza a bajar el río quizás el sábado o domingo.

¿Lo mismo va a pasar con el puente del Arroyo?

LG: Y el puente del Arroyo tiene tendencia a bajar más rápido que el Uruguay. Ese es el puente alternativo que ha hecho el Ejército, el agua está a más o menos metro y medio por arriba.

