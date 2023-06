La ministra de Trabajo y Empleo de Misiones, Silvana Giménez, habló sobre la movilización de productores en San Pedro, que se reunieron este jueves a la mañana y solicitaron que no haya más controles e inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/06/06-02-Rep-Silvana-Gimenez-compatibilidad-planes-blanqueo-inspecciones-cosecha-16.39.mp3

Silvana Giménez – República

¿A qué se refiere la compatibilidad entre plan y blanqueo?, ¿qué me decís?

Está absolutamente vigente el decreto 514 que compatibiliza los programas nacionales que habían como el Potenciar Trabajo, con el empleo registrado. Justamente es un gran trabajo que se hizo desde el Consejo Federal del Trabajo y fue un pedido de las provincias. En el año 2021, con este decreto se compatibilizaron los planes sociales con la registración para los trabajadores y por esta cuestión de que mucha gente no quería registrarse para no perder los planes sociales.

¿Cuáles son las responsabilidades y acciones específicas que realiza el Ministerio del Trabajo?

Los 365 días del año trabajamos desde el área inspectiva del Ministerio del Trabajo, es decir, todas las inspecciones de higiene y seguridad para el mundo del trabajo, no solamente en la cosecha de la yerba mate, sino en todas las otras actividades, como también en lo que se refiere a la policía de trabajo.

No es solamente la registración, si los trabajadores se encuentran con sus aportes provisionales, sino que también se refiere a cumplir la normativa laboral, por ejemplo, la entrega de ropa de trabajo, camisa, pantalón, los guantes, en este caso, en la actividad de la tarefa, que no existan campamentos en los yerbales y en las chacras, que no tengamos adolescentes trabajando en la tarefa porque hay que proteger a nuestra niñez y también nuestros adolescentes.

Tal vez te interese leer: Polémica en San Pedro: productores yerbateros exigen que les pidan autorización para entrar a sus chacras a hacer controles laborales

¿Qué opina de la movilización de los productores de San Pedro?

La verdad es que nos sorprendió esta movilización de los productores en la zona de San Pedro, pero también veníamos realizando inspecciones en Los Helechos, Oberá, Guaraní, en toda la provincia se vienen realizando tareas inspectivas en lo que se refiere a la cosecha de yerba mate.

Es una tarea que la realizamos siempre con todo el área inspectiva, que es una de las áreas medulares del Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia. En este caso, se trata de la cosecha de yerba mate, porque estamos en periodo de tarefa, pero también lo realizamos en la construcción, en los comercios, en la industria, siempre buscando esta acción que tiene que ver con el contralor que tienen, pero siempre desde el diálogo.

Ahora, si un productor le plantea a ustedes que el peón rural no quiere firmar la cuadrilla es decir el contralor, ¿qué se le dice?

Está infringiendo la ley, que se relaciona con la registración y con la protección de los trabajadores. Por un lado, tenemos la registración, pero por otro, las condiciones dignas y el trabajo decente son también cuestiones que están vinculadas, por ejemplo, el transporte.

En este caso, el Ministerio de Trabajo, que es el que tiene que controlar, también se suman y lo realizan, Ministerio de Trabajo de Nación, Renatre, los sindicatos, la UATRE, el Sindicato de Tareferos Misiones. También realizamos inspecciones con el INYM. Es la tarea normal del Ministerio de Trabajo. Nosotros somos un organismo de prevención, no somos un organismo sancionatorio.

En el caso puntual del vínculo entre el productor y la cuadrilla, si la cuadrilla no quiere blanquearse o no quiere firmar con el contador, ¿se puede dar a otra qué tome?

Por supuesto, hay gente que está blanqueada y registrada. Nosotros tenemos el Sistema Tarefero Misiones, que es el SITAMi. Este es el cuarto año donde tenemos la trazabilidad de todos los trabajadores y las trabajadoras tareferas en la provincia de Misiones.

Tenemos muchísimos trabajadores registrados, es decir, quien no quiere registrar es porque no quiere, no porque no tenga gente. Tenemos más de casi 10.000 trabajadores registrados con aportes previsionales en la provincia de Misiones, según el registro que hacemos anualmente a través del SITAMi.

¿En qué zonas se instalan los campamentos en condiciones no legales o no dignas?

Eso es muy relativo. Muchas de las acciones también, cuando se hacen tareas inspectivas, vienen con denuncias anónimas de personas que denuncian. O sea, no hay un lugar específico que le pueda decir en la provincia de Misiones. Nosotros recibimos también denuncias anónimas y es ahí donde el Ministerio realiza las actas en el caso de que las personas no estén registradas. Muchas veces son los mismos trabajadores quienes denuncian que no están registrados en algunos casos.

¿Cómo debe ser el transporte de los tareferos en la cuadrilla?

Tiene que ser un transporte seguro, sin dudas. Tienen que tener un transporte que esté encerrado. No se pueden estar utilizando los camiones donde no hay seguridad para transporte cerrado. Ese control también lo hace el Ministerio de Trabajo en conjunto con los sindicatos, el Sindicato Tarefero de Jardín América (SITAJA) también, que se toman determinadas áreas para trabajar de manera conjunta.

Sumate a la comunidad de MisionesOnline y enterate de todas las noticias por WhatsApp https://t.co/ri21CQYDw5 — misionesonline.net (@misionesonline) May 31, 2023