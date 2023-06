Polémica en San Pedro: productores yerbateros exigen que les pidan autorización para entrar a sus chacras a hacer controles laborales

Un grupo de productores salió a la ruta a manifestar su repudio luego de que autoridades realizaran inspecciones en varias chacras. Argumentan que los inspectores no pueden entrar a sus chacras sin pedir permiso. “Vamos a ser implacables”, respondieron desde Trabajo de la Provincia. Los colonos argumentan que los trabajadores no quieren estar en blanco por miedo a perder planes sociales.

Operativos de control de autoridades de Trabajo de Nación y Provincia volvieron a generar descontento entre productores agropecuarios de Misiones. Esta vez fue en San Pedro, donde se realizaron operativos en los que se labraron actas de infracción a varios productores.

La reacción de los colonos fue inmediata, salieron a manifestarse a la ruta y realizaron una asamblea en la que elaboraron un acta que fue firmada por 50 productores de la zona. En ese escrito, cuestionan a las autoridades por ingresar a las chacras “sin consentimiento previo del titular”.

“No te piden autorización para entrar a tu predio. Me enteré de que entraron a mi charca cuando los inspectores ya habían terminado el operativo de control. Me parece que no es así la cosa, nos tratan como si fuésemos delincuentes”, manifestó Ariel Steffen, uno de los productores yerbateros a quienes se les sancionó, en diálogo con Misiones Online.

Explicaron que el productor no tiene ningún interés en emplear a trabajadores no registrados porque eso les representa un riesgo que no conlleva ninguna ganancia. Desde que está vigente el sistema de corresponsabilidad gremial, el productor está obligado a pagar los aportes patronales con la tarifa sustitutiva que está incluida en el precio de la yerba y no hay manera de eludirlos.

Lee la nota completa enviada por la Cooperativa yerbatera agropecuaria “Siete Estrellas LTD” de San Pedro:

Lo que ocurre es que pese a los múltiples anuncios que formuló la Nación en referencia a la coexistencia de los planes sociales con el trabajo registrado, sigue habiendo muchos operarios temporarios que prefieren trabajar en negro por temor a perder sus planes sociales.

“Nosotros no queremos tener obreros rurales no registrados, pero cómo levanto yo la cosecha si tengo obreros que no se quieren registrar, y ellos no quieren hacerlo porque el trabajo en blanco no es compatible con los planes sociales. Por qué en lugar de los operativos de control y sanciones no vienen a escuchar al obrero y ver en qué situación está”, apuntó Steffen.

La ministra de Trabajo de Misiones Silvana Giménez defendió estos operativos de control y apuntó contra los productores que manifestaron sentirse “perseguidos”. “Si vos como empleador tenés en regla todas las normativas y tus trabajadores están en condiciones dignas de trabajo, con sus ropas de trabajo, todos los elementos de protección, cumpliendo un horario como corresponde y son trasladados en transportes seguros; no debería haber inconvenientes”, aseguró.

Además, Giménez explicó que en esta oportunidad tuvieron que labrar actas a empleadores por la falta de entrega de elementos de protección personal y de ropa apta para el trabajo rural; así como por la ausencia de capacitación en materia de higiene y seguridad.

“Hay normativas que son igualitarias para todos, cuando los empleadores las incumplen debemos realizar actas inspectoras como ocurrió en San Pedro. Detectamos condiciones que no son las adecuadas y en algunos casos hasta son inhumanas”, reveló la titular de la cartera de Trabajo.

“Seremos implacables con estos operativos, no vamos a permitir que se priven los derechos de los trabajadores”, sentenció por último la ministra.