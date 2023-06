Es oficial: Sebastián Villa no volverá a jugar en Boca Juniors tras ser condenado por violencia de género

El club Boca Juniors emitió en la noche de este viernes un comunicado en el cual da a conocer oficialmente lo que ya había trascendido tras conocerse la condena a Sebastián Villa por violencia de género: el futbolista no volverá a jugar en esa entidad. No obstante, no se le rescindirá el contrato y podrá seguir entrenando en el predio xeneize.

Luego de la condena a dos años y un mes de cárcel -de ejecución condicional, por lo que no irá preso- por los delitos de lesiones leves y amenazas contra su expareja, Daniela Cortés, Sebastián Villa no volverá a vestir la camiseta de Boca Juniors. Así lo decidió el club luego de una jornada de reuniones que terminaron con la comunicación, mediante un escrito, que informa que el colombiano no volverá a ser tenido en cuenta para los partidos del equipo, aunque no se le rescindirá el contrato.

El delantero de 27 años formó parte del 11 titular que Jorge Almirón paró en cancha el jueves ante Arsenal en Sarandí (derrota 1-0 por la Fecha 19 de la Liga Profesional) y, ahora que se conoció la sentencia en primera instancia, desde el club tomaron la determinación de no volver a utilizarlo, aunque el deportista sí podrá seguir entrenándose en el predio, ya que Boca no quiere incurrir en una falta contra el derecho laboral.

El comunicado completo:

“En el día de la fecha y ante el suceso que es de público conocimiento, la Comisión Directiva del CABJ se reunió con caracter urgente, adoptando por unanimidad la decisión que a continuación se comunica.

Oportunamente, el club hizo pública su postura de someter la cuestión a la Justicia en resguardo a las garantías constitucionales correspondientes y en espera al dictado de los pronunciamientos respectivos.

Consecuentemente con ello, en esta instancia, ante la sentencia condenatoria no firme recaída respecto del jugador de la entidad, Sebastián Villa, el CABJ comunica que, a partir de la fecha, el nombrado no participará de las convocatorias de las competencias que deba afrontar el primer equipo profesional de fútbol masculino del Club hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo y sin perjuicio de las medidas que en consecuencia se adopten, las que serán comunicadas oportunamente de así ser necesario”.