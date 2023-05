El día después del Superclásico: jugadores de Boca y River a la Justicia y el futuro del árbitro Darío Herrera

A casi 24 horas del pitazo final en el último superclásico disputado en el estadio Más Monumental, las consecuencias de la gresca entre Millonarios y Xeneizes continúan su recuento. Enterate como siguen las sanciones y que pasará con el juez del partido.

El Superclásico entre River y Boca de este domingo lejos está de haber terminado con el pitazo final de Darío Herrera, el cual llegó 20 minutos más tarde de haberse cumplido los 90 minutos reglamentarios. La actuación del colegiado ha dado que hablar y, en este contexto, surgió una noticia que podría cambiar el rumbo del arbitraje en el fútbol argentino.

Fue Hugo Balassone quien soltó la noticia en la pantalla de TyC Sports. El mencionado periodista fue contundente a la hora de expresar que, por la actuación de Herrera en el Más Monumental, Federico Beligoy (Director Nacional del Arbitraje) podría ser removido de su cargo.

Para comenzar, el panelista no dudó en referirse a la situación: «Este partido marca un antes y un después para el fútbol argentino. No sé si habrá decisiones inmediatas, pero me parece que esto le puede costar el puesto a Beligoy. No en lo inmediato, no van a actuar en caliente».

«Hay mucho enojo en AFA por el arbitraje de ayer. Mucho enojo. Ya no quedan árbitros para el River-Boca. Herrera era el único que venía invicto. Se viene un recambio generacional y me parece que se viene un cambio en la dirección del arbitraje en argentina», añadió el periodista.

Las polémicas de la jornada en el Más Monumental llegaron principalmente luego de las no expulsiones a Enzo Díaz y Milton Casco. Además, el VAR no intercedió en un claro pisotón de Nicolás Figal. En el plano general hay un gran descontento por el fuerte cambio de Herrera en la conducción del partido entre primer y segundo tiempo.»Beligoy apostó fuertemente por Herrera y le salió mal», sentenció Balassone.

La Justicia decidió continúa con la investigación contra tres jugadores apuntados por el escándalo en el Superclásico

Son Agustín Palavecino, de River, y Marcos Rojo con Luis Vázquez, de Boca. Además, la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos confirmó que hubo diez detenidos por los incidentes en el ingreso al estadio Monumental.

El organismo, a cargo de Celsa Ramírez, inició actuaciones contra Palavecino y Vázquez por incitar al desorden, en los términos del artículo 110 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Para Rojo, en tanto, la acusación es por haber ingresado sin autorización a lugares reservados.

La canchereada de Palavecino provocó una verdadera batalla campal que arrojaría un saldo de siete expulsados. River se llevó la mejor parte, porque sólo un jugador de campo vio la roja de Herrera y obviamente ese fue el ex Atlético Nacional, responsable de que el Superclásico terminara en escándalo.

Por el lado de Boca se fueron tres jugadores de campo: Miguel Merentiel, Ezequiel Fernandez y Nicolás Valentini. Pero la situación provocó una verdadera batalla campal y en el “piñas va piñas viene”, se metieron hasta jugadores que no estaban en la convocatoria del partido.

Ese fue el caso de Marcos Rojo, a quien desde la delegación de la doctora Celsa Ramírez detectaron en medio de la pelea por las imágenes de video.

Contra Luis Vázquez, el punto cuestionado no fue su ira contra un colaborador de River en medio de la pelea, sino el gesto que realizó llevándose la mano derecha a frotarse el pecho mientras dejaba la cancha cuando fue reemplazado a los nueve minutos del segundo tiempo.

Incidentes, entradas falsas y mercadería apócrifa

Además, nueve hinchas fueron detenidos por incidentes con la Policía en las inmediaciones del estadio, además otro fanático fue aprehendido por intentar ingresar con una entrada falsificada y tener otras siete en su poder.

También hubo otro episodio que está siendo investigado, vinculado con tres turistas que tenían entradas falsificadas, que habrían pagado en dólares y que fueron vistos en flagrancia por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, que dio inicio a las actuaciones pertinentes, previa consulta con la fiscalía.

Asimismo, a pedido de la fiscalía, el CIJ realizó múltiples operativos e inspecciones en las inmediaciones del estadio, vinculadas con la venta ambulante de comida y mercadería apócrifa, por lo que se secuestraron más de 1700 artículos. Además, se labraron más de 90 actas por diferentes infracciones, entre ellas 82 por el artículo 92 del Código Contravencional, vinculado con la presencia de cuidacoches.

También, se realizaron las actuaciones para verificar el cumplimiento del aforo permitido dentro del estadio Monumental, que volvió a lucir repleto.

