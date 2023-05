Ricardo Welbach, jefe del Gabinete de Misiones, sufragó e “invitó al pueblo misionero a votar. A pesar de las dificultades que puedan surgir por la copiosa lluvia que se registra en todo el suelo misionero, destacó la importancia de la participación ciudadana en la democracia.

«Aquí creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos y participar y darle a la democracia fortaleza en la Argentina necesitamos fortalecer la democracia. La participación es la mejor forma. Así que invito a que este con seguramente con esfuerzo y con alguna molestia, pero igualmente venir a participar yo creo que va a ser una linda jornada», sostuvo.

En cuanto al clima político en la provincia, Ricardo Welbach destacó la tranquilidad y la convivencia entre los diferentes partidos.

«La campaña fue en el marco de un poco de lo que dijo el ingeniero Carlos Rovira y en alguno de sus discursos, la tranquilidad que se respira en Misiones. La convivencia fomentada no solamente es de parte del partido gobernante, sino de todos los partidos. Todos los partidos nos respetamos, no hay visión personal, se discuta a lo mejor las propuestas, pero sin agredir personalmente y eso da mucha tranquilidad porque no convertimos esto en lo que hoy va a ocurrir».

En ese sentido el Jefe del Gabinete provincial también habló sobre la importancia de Misiones y su crecimiento en el contexto político del país.

«Misiones ya no es una provincia chica electoralmente. Nosotros arrancamos allá por la década del 80, con un electorado inferior a 500.000 habitantes y hoy estamos en casi 1 millón. Dentro del país hemos crecido muchísimo también en los espacios, así que creo que debemos luchar por lo otro, que es tener presencia nacional desde el respeto de todas las provincias».

Tal vez le interese leer: Elecciones en Misiones | Oscar Herrera Ahuad votó en Posadas y tras invitar a los misioneros a sufragar, destacó la madurez y el respeto que caracterizó la campaña electoral