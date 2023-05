Silvana Ratti: “CAMEM representa la gran familia empresarial que impulsa el crecimiento personal y profesional de todos los sectores de la provincia”

Las mujeres empresarias se reunieron en una nutrida reunión para realizar el cambio de autoridades en la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones (CAMEM). Durante el encuentro, se destacó la participación activa de las mujeres del sector en el crecimiento de la provincia y se realizó un balance del trabajo realizado en la entidad.

Desde su fundación, la CAMEM trabaja en el crecimiento y fortalecimiento económico, profesional, personal y empresarial de las mujeres a través de la asociatividad, competitividad y profesionalismo de los negocios, socialmente responsables y sostenibles, con el propósito de construir lazos sólidos y duraderos en el tiempo.

Durante su gestión, Silvana Ratti inició una fuerte línea de trabajo que llevó a la entidad a crecer de 72 socias a más de 250 integrantes de los más variados rubros. Además, se acentuó la articulación permanente entre el sector privado empresarial y el sector público.

Tras haber asumido la candidatura a la intendencia de Posadas, Silvana Ratti hizo uso de licencia en su cargo como presidente de la CAMEM, tal como establece el estatuto, quedando transitoriamente la empresaria Patricia Duran Vaca hasta los últimos días del mes de abril.

Cumplido este periodo, la comisión directiva eligió a Patricia Ramírez, la empresaria eldoradense del sector maderero, como su sucesora al frente de la entidad. La nueva Comisión Directiva estará en funciones hasta el año 2025, con el objetivo de seguir fortaleciendo el crecimiento y el empoderamiento económico, profesional y personal de las mujeres empresarias de la provincia de Misiones.

En este contexto, Ratti sostuvo “CAMEM me hizo evolucionar, me presentó un desafío poderoso, súper importante en mi vida, que fue conocer a mujeres maravillosas que se unieron” y destacó que “la unión empresarial es el pilar fundamental de la gestión. Acá adentro hay sinergia…. no solamente de un liderazgo, es un trabajo en equipo que nos funciona y que compartimos en toda la provincia y más allá”, sostuvo.

Ratti expresó que a la empresaria Patricia Ramírez «es importante apoyarla en la continuidad de las políticas que hemos venido implementando y buscar siempre mejorar los procesos». Destacó la continuidad de una actitud positiva, pro activa y la capacidad empresarial de conectarse con personas o ámbitos que serán clave para llevar a la Cámara a nuevos horizontes.

Ramírez destacó la importancia de la unión y la solidaridad entre las mujeres. «No dejemos de vincularnos, porque es en la conexión entre nosotras donde reside nuestra verdadera fortaleza», expresó, agradeciendo la confianza depositada en ella con el compromiso dirigido a impulsar el desarrollo personal, profesional y empresarial de las mujeres asociadas.

En este sentido, Ramírez anunció la creación de nuevos nodos y la expansión de la CAMEM hacia otras localidades para apoyar a más mujeres a alcanzar sus objetivos. «Queremos estar presentes donde nos necesiten, brindando herramientas, capacitación y apoyo emocional para que todas puedan crecer y desarrollarse», afirmó.

La CAMEM seguirá trabajando en la construcción de lazos fuertes y duraderos entre sus integrantes y en la promoción de la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos.