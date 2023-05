Gabriel es un niño de 5 años de la ciudad de Posadas que fue diagnosticado con retinoblastoma bilateral poco después de nacer. Desde entonces, ha tenido que viajar constantemente al Hospital Garrahan en Buenos Aires para recibir tratamiento. Su madre, Gloria Duarte Hernández, comentó sobre la situación actual del niño.

Gloria Duarte- Santa María de las Misiones

“Gabi hoy por hoy está con una lesión que no deja tranquilo a los médicos. Ayer tuvo control y le programaron una nueva quimio para el mes de junio”.

Además, explicó que el tratamiento de Gabriel es muy inestable y que ha requerido muchos viajes y gastos: “Hemos viajado muchísimo, y también le cansa, es agotador en todo sentido y ya al entender también más, como qué implica todo esto, está más reacio. Cuesta un poco más hacer los tratamientos, pero él entiende también que si no lo hace puede perder la vida, puede extenderse el cáncer a otro lado. Entonces le pone onda y sigue”, añadió.

En cuanto a los gastos, la madre de Gabriel reconoce que ha recibido mucha ayuda, pero que todavía es difícil. “La verdad es que con todo lo que nos han dado ha sido una gran ayuda, nos ha ayudado a descansar un poquito, porque es mucho gasto, es un presupuesto en Posadas, Buenos Aires, en los transportes, Gaby no solamente necesita esto, sino también anteojos especiales, el tema de la escuela, todas cosas que va sumando y se gasta. Vamos arreglándonos como podemos”.

También agradece todo el apoyo recibido de la comunidad: “toda la campaña que se hizo, la verdad que me sorprendió, y me impactó mucho la solidaridad de la gente, la verdad que uno se centra tanto en tratar de que nuestro hijo esté bien, en cómo luchar el día a día, que por ahí uno no se da cuenta de tanta gente que está dispuesta a ayudar, y que nos da, y que nos dio una mano. Constantemente estoy publicando en mis estados los viajes, todo precisamente para que la gente sepa que es por Gaby, y una forma de agradecer el acompañamiento”.

Finalmente, expresó “Insistimos en que nuestras fortalezas están en Dios y que seguimos, para que Gabi y su hermanito esté bien”.

