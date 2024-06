El tenista argentino Federico Coria vivió un momento de terror en Barcelona: le robaron sus raquetas y el anillo de compromiso

Tras caer en Roland Garros, el hermano del Mago sufrió un robo en la ciudad condal. A su pareja le sustrajeron el pasaporte.

El tenista argentino Federico Coria, actual número 71 del ranking ATP, denunció que fue asaltado en el aeropuerto de Barcelona. El incidente ocurrió después de participar en el torneo de Roland Garros, donde fue eliminado en la primera ronda por Taylor Fritz.

Coria explicó que, al llegar a Barcelona, mientras cargaba sus maletas en un auto para trasladarse a su hotel, sufrió el robo de sus raquetas y otras pertenencias personales como el anillo de compromiso. Además, el pasaporte de su novia también fue sustraído, complicando su retorno a Argentina.

“Nos robaron. Ayer llegamos a Barcelona, pedimos un auto al parking del aeropuerto. Los autos acá están de culata y no podés acceder con el carro de las valijas. Yo me subí al auto y Flor (novia de Federico Coria) vio que alguien salió corriendo. Ella lo persiguió por una de las escaleras del aeropuerto y yo también salí para otro lado. Cuando nos fuimos a buscar a esta persona, no cerré el auto y no sabemos si alguien se metió en el auto o que, pero me sacaron las raquetas. También se llevaron la mochila de mi novia que tenía el anillo de compromiso, su celular, el pasaporte de ella…No hago este video para dar lástima sino para alertar a los que vengan para Barcelona”, comenzó su relato.

Tras el incidente, Coria y su novia hicieron la denuncia a la policía aeroportuaria, pero no pudieron recuperar sus bienes a pesar de rastrear la ubicación del celular robado. Una propietaria de un edificio indicó que en el lugar donde marcaba la ubicación del celular había personas conocidas por robar.

“Después del robo un empleado del lugar me dijo que robaban por esa zona. Le dije porque no me avisó antes. No sabía que era tan común que pase esto en el aeropuerto del Barcelona. Cuando fui a hacer la denuncia había dos personas más adelante que les habían robado. En el aeropuerto tienen cámaras, pero no me mostraron nada porque necesitan autorización de un juez. Con la ubicación del celular fuimos a donde nos marcaba y empezamos a hablar con una propietaria del lugar que nos dijo que sabía que en el edificio había gente que robaba. Nos dijo que nos podía abrir, pero no quisimos arriesgarnos”, esbozó el deportista. Y luego, añadió: “Veníamos de París, que a varia gente conocida sabíamos que estaba peligroso. Fuimos a Disney el día anterior y nos tomamos subte y tren con la mochila adelante. Pero en un aeropuerto, con tantas cámaras, no me hubiese imaginado que era tan común en Barcelona. Pero por lo que hablamos con la gente ahí era común”.

Esta no es la primera vez que la ciudad condal es noticia por un robo a un tenista, después de que el pasado año le quitaran un reloj de gran valor a al búlgaro Grigor Dimitrov.

Recordando lo acontecido, comentó: “Cuando me dieron la llave, vi que había tres flacos, que estaban antes que nosotros y nunca los llamaron. Creemos que fueron ellos los que nos marcaron. Se meten entre los autos y operan así. Mi idea de hacer el video es alertar, si puedo, aunque sea a una persona, para que no le pase lo mismo”.

“Al final entramos con una familia que vivía ahí y tocamos puerta por puerta. Lo único que nos importaba era el pasaporte de Flor porque mañana tenemos que volver a Argentina y necesitamos los pasaportes, ja. Por suerte me vuelvo para el país y no juego ningún torneo porque sino no tenía raquetas para jugar”, remató el tenista.

FUENTE: Infobae.