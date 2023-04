Análisis | Ante el delicado contexto nacional los programas Ahora son una herramienta cada vez más potente en Misiones 

Estos datos se basaban en el informe del INDEC sobre el nuevo incremento de la Canasta Básica Total que ascendía a $177.063 promedio para una familia de cuatro integrantes. En el caso de tres integrantes estos valores se ubicaron en los $140.963 y si fuesen cinco integrantes, $186.231. El índice mide el umbral de la pobreza, por lo tanto, un adulto necesitó en febrero $57.302 para no ser considerado pobre.

Ahora, con lo que algunos referentes a nivel nacional llaman un intento de golpe de mercado, la fuerte suba del dólar ilegal o común mente “dólar blue” presionó al gobierno nacional a tener que incumplir el acuerdo con el FMI, entre tantos puntos de acuerdo, uno de ellos prohíbe a la argentina intervenir en el mercado cambiario, donde finalmente lo hizo el martes pasado frenando la escalada del dólar que llegaba a los 500 pesos y bajándolo hacia el viernes cerrando la semana en 469. Lo que pasó estas últimas dos semanas deja en claro lo que puede suceder cuando un país comienza a perder su soberanía frente a acreedores internacionales, y más aún estos acuerdos que atan de manos la utilización de herramientas financieras para frenar especulaciones como las vividas.

En materia de alza de precios, lo informado a principios de abril esos 177.063 pesos de la canasta básica quedarán muy desactualizados de cara al inicio de mayo, resta esperar un nuevo informe del INDEC para comenzar a tener una referencia de alza de precios y también la actualización de la mayoría de los convenios colectivos de trabajo, dado que la mayoría de los sueldos básicos quedarían por debajo de lo que será el valor de una nueva canasta básica total, en base a ello podemos volver a recordar lo que incluye y cómo cada vez más los Programas “Ahora” se vuelven un aliado sumamente importante para el día a día del misionero.

Composición de la CBT

La canasta básica total incluye la Canasta Básica de Alimentos (CBA) más bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación, salud, recreación-cultura, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, restaurantes y hoteles.

Dentro de los alimentos de la canasta básica el INDEC determina los requerimientos calóricos y proteicos imprescindibles para un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, para que pueda cubrir un mes esas necesidades. Una vez tipificada esta variable, se toman un porcentaje del mismo que equivale para suplir las necesidades de una mujer adulta, así como para niños y ancianos.

Los Programas Ahora Buscan cubrir toda la CBT

Teniendo en cuenta el análisis y estudio del armado de los rubros básicos y necesidades que el argentino promedio necesita, desea y merece satisfacer, se puede entender cómo el armado estratégico de los programas “Ahora” están pensados para otorgar beneficios directos al consumidor en cada rubro cotidiano en el que transcurre la vida del misionero.

El cuadro presenta los rubros que concluye el INDEC son necesarios y deben estar en todas las familias argentinas. Los mismos se distribuyen ponderando porcentajes a cada uno de los rubros según su incidencia dentro del consumo del mes de una familia tipo, que recordemos que se calculaba a mediados de marzo en $177.063 para no considerarla por debajo de la línea de pobreza, pero que al inicio del mes de mayo estos valores deberán actualizarse en promedios al menos una 10% más, dada la inflación del mes de marzo del 7,7% y la de abril que se espera por encima del 4%.

Como se puede apreciar, para cada uno de los rubros hay una herramienta o beneficio que los cubre, algunos en su totalidad –como el boleto estatal estudiantil gratuito niños, jóvenes y adultos, y ahora también para pacientes oncológicos; y la política integral sanitaria en el rubro salud; así como las soluciones habitacionales que se siguen distribuyendo en la provincia–. Para disminuir la presión del alza de los precios en este contexto inflacionario los programas “ahora” brindan beneficios directos al momento de cada compra.

Asimismo, dada la cada vez más acentuada pérdida de noción de los “precios de referencia”, es importante la atención individual de cada consumidor para buscar mejores precios y aprovechar los programas para mejorarlos aún más. En este sentido y para ayudar en este aspecto de precios de referencias el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, tras un reciente relevamiento comparativo de precios demuestra que en las Ferias Francas algunos alimentos cuestan hasta un 50% menos que en supermercados y almacenes a los cuales aún se les puede agregar el “Ahora Feria”. Para ayudar a tomar precios de referencia, el IPEC dispone de una sección para que el misionero acceda y vea una lista de más de 90 productos con sus respectivos precios que se ofrecen en las distintas Ferias Francas.

La inflación y la suba de precios son una realidad, no obstante, poder organizarse y aprovechar la información disponible, los días de descuento y la valiosa compra en cuotas sin interés, que son tan o más importantes que los descuentos, teniendo en cuanta que en el corto plazo el valor pagado en cada cuota se va licuando con la inflación, se puede lograr disminuir significativamente el costo de los gastos del mes de toda la familia.

