Así lo manifestó Juan Carlos Rossberg, presidente de la Federación Misionera de Fútbol (FeMiFu), en diálogo con Misiones Online. Según explicó, ante la falta de homologación por parte de los clubes y ligas de la tierra colorada, la presencia en el próximo TRFA es incierta.

El fútbol en Misiones pasa por un momento de incertidumbre. Mientras la capital decide sus nuevas autoridades para volver a hacer rodar la pelota y algunas ligas se encuentran en plena disputa, desde el Consejo Federal saltaron las alarmas: la presencia de los clubes misioneros en el próximo Torneo Regional Federal Amateur no está garantizada.

En este sentido, y para brindar claridad al asunto, Misiones Online dialogó con el presidente de la Federación Misionera de Fútbol (FeMiFu), Juan Carlos Rossberg, quien explicó cuál es la situación de las ligas y clubes de la tierra colorada.

“La situación en general para que las ligas tengan su representante en el Torneo Regional Federal Amateur es, en primer lugar, homologar el torneo. Los requisitos para homologar, en principio, parten de la vigencia de personería jurídica de las ligas y de los clubes que participan en los torneos”, explicó.

“Eso se está trabajando. Justamente para el Torneo Provincial se ha pedido esa constancia, que prácticamente es un trámite, no es imposible de cumplir y que todas las ligas lo pueden cumplir”, comentó Rossberg.

Otro de los requisitos que indicó el presidente de la FeMiFu son la conformación y funcionamiento de los departamentos de fútbol femenino y futsal. En cuanto al fútbol femenino, Rossberg señaló que todas las ligas cuentan con su rama femenina y ya están desarrollando su torneo o están próximos a comenzar.

“El problema lo estamos teniendo con el futsal. Hoy por hoy hay solamente dos ligas que tienen registrado en el Consejo Federal su departamento de futsal, que son las ligas de Posadas y Oberá”, dijo Rossberg.

“No solamente hay tener conformado el departamento, sino que se hagan torneos y el problema que estamos teniendo es que no se están realizando torneos y eso sí hace peligrar la es la homologación de los torneos de las ligas y, por lo tanto, si no se cumplimenta eso, no serían habilitadas para participar del Torneo Regional Federal Amateur. Es un requisito indispensable”, agregó.

“Por lo tanto, lo que estamos trabajando ahora y hablando con las distintas ligas, es que tienen que conformar su departamento de futsal, pero aparte desarrollar los torneos, hacer un certamen en el transcurso de aquí hasta agosto, para que puedan homologar sus torneos. Si no, prácticamente sería imposible que alguna de las ligas de Misiones tenga homologación del Consejo Federal”, completó.