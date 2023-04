Misiones | La línea 102 contará con un nuevo Call Center que funcionará las 24 horas

Paula Schapovaloff, del área de Atención, Promoción y Protección de Derechos de Niños y Niñas Adolescentes, es decir, la línea 102, comentó sobre la nueva oficina que se inaugura hoy en la ciudad de Posadas y que va a funcionar las 24 horas.

Paula Schapovaloff- FM Express

La línea 102, permite un servicio gratuito y confidencial, para pedir ayuda y contención cuando se considere que hay un tema de vulneración de derechos en niñas, en niños y adolescentes.

“Hasta el día de hoy funcionaba solamente desde las 6:30 de la mañana hasta las 19:00 horas de corrido, y a partir de hoy, con la apertura de este Call Center, que en realidad todavía no está trabajando, pero va a funcionar las 24 horas, de lunes a viernes” expresó Paula.

En esa línea, explicó que reciben a muchos casos de todo tipo, “no es solamente violencia física o abuso, sino que hay de todo. Hay que entender que cuando hablamos de violación de derechos no hablamos solamente de lo que es una maldad física, sino también de varias cosas, por ejemplo, que el niño no está bien en la escuela, que no está siendo atendido, que no está siendo bien alimentado, que no tiene sus tratamientos como corresponde, que lo mantienen encerrado, un montón de vulneración de derechos que no solamente se refiere a lo físico” dijo.

Actualmente la línea cuenta con licenciados en Psicología, Trabajadoras Sociales y Operadores. “Somos 12 en total, de los cuales 3 son psicólogos y el resto son trabajadores sociales”.

También señaló que, ante cualquier caso de sospecha de vulnerabilidad de los derechos del niño, niña o adolescente, que la sociedad acuda a la línea.

“Hay que aclarar que el 102 no es una línea de emergencia, no es que vamos a salir corriendo, como el 911 o la 137. Nosotros somos una línea de atención, contención y protección de los derechos, trabajamos y somos la única provincia en toda la Argentina en tener un protocolo de intervención territorial que esto no lo tiene nadie, es decir, no nos quedamos en un mero informe. Nosotros, según el caso, constatamos esta denuncia, el llamado y vamos hasta donde corresponda ir, depende de esta evaluación de riesgo. No es que vamos a exponer al niño o niña de adolescente y de ahí, se realiza una charla con el menor, vemos todos los datos, hablamos con un psicólogo, la trabajadora social, que son el equipo territorial y de ahí elevamos el informe a quien corresponda, ya sea a la subsecretaría de infancia de la provincia, o la defensoría de la provincia o directamente al juzgado”.

Finalmente destacó que tienen el equipo justo para trabajar. Desde este mes comenzaron a trabajar con este protocolo para que todos los llamados sean tomados en consideración como corresponde. Asimismo, contó que es una línea provincial que trabaja en todo Misiones y que, según el llamado, el equipo debe ir a cualquier municipio para trabajar en conjunto con el mismo para atender la situación.

“Le recordamos a los chicos y las chicas que son ellos quienes también deben llamar y contarnos qué les pasa, qué necesitan, que del otro lado va a haber un equipo profesional escuchándolos y acompañándolos en todo lo que necesitan”, finalizó.

